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В Пентагоне опасаются возможной активизации ИГ* в Сирии
В Пентагоне опасаются возможной активизации ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В Пентагоне опасаются возможной активизации ИГ* в Сирии
Хаотичная ситуация в Сирии может дать террористической группировке "Исламское государство"* возможность найти способ "активизироваться", считает заместитель... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:27
2024-12-08T15:27
2024-12-08T16:23
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Хаотичная ситуация в Сирии может дать террористической группировке "Исламское государство"* возможность найти способ "активизироваться", считает заместитель помощника министра обороны США Даниэль Шапиро. "Нам известно, что хаотичные и динамичные обстоятельства на земле в Сирии могут дать ИГИЛ* возможность найти способ активизироваться, планировать внешние операции, и мы привержены работе с партнерами, чтобы продолжать разрушать способности (террористов - ред.)", - заявил Шапиро, выступая на конференции по безопасности "Манамский диалог" в столице Бахрейна. Ранее захватившие гостелевидение боевики в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаются в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Запрещенные в России террористические организацииОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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В мире, Сирия, Россия, США, Бахрейн, Министерство обороны США, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
В Пентагоне опасаются возможной активизации ИГ* в Сирии
Шапиро: хаотичная ситуация в Сирии может дать ИГ возможность активизироваться