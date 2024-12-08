https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html

В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии

В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии

Представитель Пентагона заявил, что США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, а также призвал все стороны конфликта защитить гражданское население РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:10

2024-12-08T12:10

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель Пентагона заявил, что США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, а также призвал все стороны конфликта защитить гражданское население и соблюдать международные нормы, передает агентство Рейтер."Мы будем продолжать поддерживать наше (военное - ред.) присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения Исламского государства*.... Призываем все стороны (конфликта -ред.) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства, уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования", - передает агентство слова заместителя помощника министра обороны США Даниэля Шапиро.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241208/siriya-1987982726.html

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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024, россия