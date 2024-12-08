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В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Представитель Пентагона заявил, что США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, а также призвал все стороны конфликта защитить гражданское население РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:10
2024-12-08T12:10
2024-12-08T12:49
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Представитель Пентагона заявил, что США сохранят свое военное присутствие на востоке Сирии, а также призвал все стороны конфликта защитить гражданское население и соблюдать международные нормы, передает агентство Рейтер."Мы будем продолжать поддерживать наше (военное - ред.) присутствие на востоке Сирии, которое направлено исключительно на обеспечение военного поражения Исламского государства*.... Призываем все стороны (конфликта -ред.) в Сирии защитить гражданское население, в особенности меньшинства, уважать международные нормы и работать над заключением инклюзивного политического урегулирования", - передает агентство слова заместителя помощника министра обороны США Даниэля Шапиро.* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сирия, сша, министерство обороны сша, обострение ситуации в сирии — 2024, россия
В мире, Сирия, США, Министерство обороны США, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Россия
В Пентагоне заявили, что США сохранят свое военное присутствие в Сирии
Пентагон призвал стороны конфликта в Сирии к соблюдению международных норм