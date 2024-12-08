https://ria.ru/20241208/parizh-1987956887.html

Парижане недовольны возможным платным входом для туристов в Нотр-Дам

Парижане недовольны возможным платным входом для туристов в Нотр-Дам - РИА Новости, 08.12.2024

Парижане недовольны возможным платным входом для туристов в Нотр-Дам

Возможная необходимость платить за вход в Собор Парижской Богоматери, о которой заявила министр культуры Франции Рашида Дати, не отпугнула туристов, но... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T04:45

2024-12-08T04:45

2024-12-08T04:46

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перу

испания

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Возможная необходимость платить за вход в Собор Парижской Богоматери, о которой заявила министр культуры Франции Рашида Дати, не отпугнула туристов, но возмутила парижан, выяснил корреспондент РИА Новости. О том, что вход в собор может стать платным, иностранные туристы в Париже не знали, но, узнав, не были удивлены. "Я не знала об этом, но ничего удивительного. Если едешь в Париж – готовься, что потратишь деньги! Билеты здесь все очень дорогие: мы отдали по 22 евро за Лувр, а чтобы подняться на Эйфелеву башню - это больше 35 евро за билет. Мы на нее не попали, но я сомневаюсь, что пойдем. Но, я думаю, что Нотр-Дам того стоит", - сказала туристка из Перу Патрисия. При этом ее супруг Карлос отметил, что в Испании, где они проживают, входы во многие действующие соборы стали платными. "Я бы хотела подняться на Нотр-Дам, чтобы увидеть этот кадр, как на афише мюзикла, с горгульями. Пять евро - это не так много по сравнению с тем, сколько тут все стоит", - сообщила Диана из Румынии. "Я думаю, это нормально, к тому же собор был долго закрыт, им же нужно как-то это компенсировать", - сказал Пьер из Бельгии. "К тому же есть те, кто едет в Париж ради Диснейленда, они внутрь собора не пойдут, а те, кому интересен сам город, думаю, пойдут в любом случае", - сказал он. При этом жительница Парижа Клотильд возмущена предложением министра культуры. "Это недостойно. Это действующий собор, наш символ, святыня. Делать его платным - бросает тень на саму католическую церковь. Все храмы всегда были приютом для людей. Министерство должно делать свою работу и находить деньги на реставрацию в другом месте", - сказала она. "Это коммерциализация святыни, это недопустимо", - сообщил другой парижанин, пришедший посмотреть церемонию открытия собора на большом экране. Идея о плате в пять евро за вход в собор Нотр-Дам для туристов была озвучена 23 октября министром культуры Рашидой Дати. По ее словам, благодаря этому ежегодно собиралось бы 75 миллионов евро, что "спасло бы все церкви Парижа и Франции". Парижская епархия выступила против подобных мер, напомнив о законе о разделении церквей и государства и фундаментальной миссии церкви принимать всех мужчин и женщин без каких-либо условий. Согласно опросу CSA для Cnews, более 60% французов считают, что за вход в отреставрированный собор Парижской Богоматери не должна взиматься плата. Нотр-Дам открывается для посетителей после реставрации 8 декабря. Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился стометровый шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.

https://ria.ru/20241103/makron-1981724355.html

https://ria.ru/20240909/vitrazhi-1971573384.html

https://ria.ru/20241207/notr-dam-1987927668.html

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париж, перу, испания