https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу - РИА Новости, 08.12.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:48
2024-12-08T12:48
2024-12-08T15:36
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав бамбукового медвежонка. "Вот он - долгожданный снег. Сильнее всех рада Катюша", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео видно, как панда во внешнем вольере кувыркается в снегу и играет с ним. Также Катюша пыталась забраться на заснеженную горку, у нее не получалась, поэтому она решила подняться по бревенчатой лестнице. "Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", - добавила генеральный директор.
https://ria.ru/20241104/katyusha-1981782107.html
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Панда Катюша радуется снегу
Панда Катюша снег
2024-12-08T12:48
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Хорошие новости, Московский зоопарк
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется снегу
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Панда Катюша из Московского зоопарка
сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав бамбукового медвежонка.
"Вот он - долгожданный снег. Сильнее всех рада Катюша", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На видео видно, как панда во внешнем вольере кувыркается в снегу и играет с ним. Также Катюша пыталась забраться на заснеженную горку, у нее не получалась, поэтому она решила подняться по бревенчатой лестнице.
"Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", - добавила генеральный директор.