https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html

Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу

Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу - РИА Новости, 08.12.2024

Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу

Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:48

2024-12-08T12:48

2024-12-08T15:36

хорошие новости

московский зоопарк

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав бамбукового медвежонка. "Вот он - долгожданный снег. Сильнее всех рада Катюша", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео видно, как панда во внешнем вольере кувыркается в снегу и играет с ним. Также Катюша пыталась забраться на заснеженную горку, у нее не получалась, поэтому она решила подняться по бревенчатой лестнице. "Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", - добавила генеральный директор.

https://ria.ru/20241104/katyusha-1981782107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк