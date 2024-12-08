Рейтинг@Mail.ru
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
12:48 08.12.2024 (обновлено: 15:36 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/panda-1987992187.html
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу - РИА Новости, 08.12.2024
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу
Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:48
2024-12-08T15:36
хорошие новости
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987994045_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e46aa7c23efbcd4becbb908c3397ea60.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав бамбукового медвежонка. "Вот он - долгожданный снег. Сильнее всех рада Катюша", - написала Акулова в своем Telegram-канале. На видео видно, как панда во внешнем вольере кувыркается в снегу и играет с ним. Также Катюша пыталась забраться на заснеженную горку, у нее не получалась, поэтому она решила подняться по бревенчатой лестнице. "Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", - добавила генеральный директор.
https://ria.ru/20241104/katyusha-1981782107.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Панда Катюша радуется снегу
Панда Катюша снег
2024-12-08T12:48
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987994045_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e6bc89577523b13d97da2fe43b35c7ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
Панда Катюша из Московского зоопарка рада выпавшему снегу

В Московском зоопарке показали, как панда Катюша радуется снегу

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Панда Катюша из Московского зоопарка сильнее всех радуется выпавшему снегу, сообщила генеральный директор столичного зоосада и опубликовала видео забав бамбукового медвежонка.
"Вот он - долгожданный снег. Сильнее всех рада Катюша", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
На видео видно, как панда во внешнем вольере кувыркается в снегу и играет с ним. Также Катюша пыталась забраться на заснеженную горку, у нее не получалась, поэтому она решила подняться по бревенчатой лестнице.
"Катюша весьма сообразительная и настойчивая. Она сообразила как подняться и преодолеть препятствие", - добавила генеральный директор.
Панда Катюша радуется снегу и играет со снеговиком - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
В Московском зоопарке показали, как панда Катюша играет со снеговиком
4 ноября, 12:28
 
Хорошие новостиМосковский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала