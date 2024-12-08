https://ria.ru/20241208/ostin-1987951595.html

Остин пригрозил Трампу "хаосом", если он не будет противостоять России

Остин пригрозил Трампу "хаосом", если он не будет противостоять России - РИА Новости, 08.12.2024

Остин пригрозил Трампу "хаосом", если он не будет противостоять России

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал будущую администрацию победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T02:35

2024-12-08T02:35

2024-12-08T15:12

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин призвал будущую администрацию победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа сделать выбор в пользу противостояния России, пригрозив, что в противном случае наступит хаос."Мы можем продолжать противостоять Кремлю или же позволить Путину действовать по-своему и обречь наших детей и внуков на жизнь в мире хаоса и конфликтов", — заявил он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния. По словам Остина, действующая администрация во главе с президентом США Джо Байденом сделала свой выбор, как и двухпартийная коалиция в конгрессе."Следующая администрация должна будет сделать свой выбор", — сказал он. При этом США являются крупнейшим спонсором киевского режима, который использует западное оружие против мирных граждан России. Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в пятницу заявил, что США ведут гибридную войну против России на Украине. США исторически в своей внешней политике стремились создавать какие-то проблемы, а потом смотреть, как их использовать, сказал он. Лавров отметил также, что руководство России не приняло бы решения о проведении спецоперации на Украине, если бы Киев и его западные спонсоры соблюдали Минские соглашения.

https://ria.ru/20241106/tramp-1982190753.html

https://ria.ru/20241102/ostin-1981460642.html

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в мире, россия, сша, украина, ллойд остин, сергей лавров, дональд трамп, министерство обороны сша