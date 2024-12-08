https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html

Остин сообщил о росте военного бюджета США на 100 миллиардов долларов

Остин сообщил о росте военного бюджета США на 100 миллиардов долларов - РИА Новости, 08.12.2024

Остин сообщил о росте военного бюджета США на 100 миллиардов долларов

Бюджет США на оборону в 2025 году вырастет до 841 миллиарда долларов для поддержки военного потенциала страны, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:39

2024-12-08T00:39

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Бюджет США на оборону в 2025 году вырастет до 841 миллиарда долларов для поддержки военного потенциала страны, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Мы нацелены увеличить свои оборонные расходы в 2025 финансовом году более чем на 100 миллиардов долларов по сравнению с оценками 2021 года. Последний акт о финансировании национальной обороны поддерживает историческое финансирование министерства в 841 миллиард долларов", - сообщил он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния. Как уточнил Остин, рост оборонных расходов необходим для того, чтобы поддерживать военный потенциал США в связи со значительными вызовами, к которым глава Пентагон отнес Россию, Китай и КНДР.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1987944598.html

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в мире, сша, калифорния, россия, ллойд остин, министерство обороны сша