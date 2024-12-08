Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский давно исчерпал свое время
© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.
"Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс.
Он добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".