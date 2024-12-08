https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html

Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd

Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 08.12.2024

Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:11

2024-12-08T08:11

2024-12-08T08:11

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем. "Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс. Он добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241208/detal-1987957114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины