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Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 08.12.2024
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08:11 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/osnovatel-1987964607.html
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 08.12.2024
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T08:11
2024-12-08T08:11
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем. "Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс. Он добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241208/detal-1987957114.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Верховная Рада Украины
Зеленский исчерпал свое время, заявил основатель Pink Floyd

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Зеленский давно исчерпал свое время

© AP Photo / Alessandra TarantinoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил в интервью РИА Новости, что считает президентский срок Владимира Зеленского давно истек и призывает дать народу Украины возможность определить свое будущее демократическим путем.
"Зеленский не должен больше быть президентом. Он исчерпал свое время… Было бы хорошо, если бы украинскому народу позволили участвовать в будущем своей страны демократическим путем, как это было до государственного переворота на майдане в 2014 году", - сказал Уотерс.
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Он добавил, что Зеленский не принимает самостоятельных решений и является марионеткой США.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
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