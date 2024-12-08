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Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии
Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии
Россия запросила на понедельник, 9 декабря, экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник в ООН. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:16
2024-12-08T20:16
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ООН, 8 дек - РИА Новости. Россия запросила на понедельник, 9 декабря, экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии, сообщил РИА Новости источник в ООН."В связи с последними событиями в Сирии и их последствиями для СООННР (Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за разъединением - ред.), Россия запросила срочные консультации",- сказал источник.Он отметил, что консультации запрошены на понедельник во второй половине дня. Докладчиками должны выступать заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло и заместитель генсека Всемирной Организации по миротворческим операциям Жан-Пьер Лакруа.Консультации Совбеза ООН проходят в закрытом режиме.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Россия, Сирия, Розмари ДиКарло, ООН, Совет Безопасности ООН, Война в Сирии
Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по Сирии
Россия запросила экстренные консультации Совбеза ООН по ситуации в Сирии