Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой
New York Times: мобилизация на Украине непредсказуема и несимметрична
Солдаты ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой и несимметричной, поскольку основной упор делается на призыв в ВСУ более возрастных мужчин.
"Призыв... подчеркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин", - пишет издание.
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По словам неназванных командиров ВСУ, всё меньше мужчин проходят базовую подготовку, многие из них - пожилые люди или лица с проблемами со здоровьем. Как сообщил изданию командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, ни одна из бригад на фронте сейчас не укомплектована полностью.
"Качество личного состава в последнее время значительно упало", - добавил он, говоря о недавно мобилизованных украинцах.
Ранее в воскресенье украинский телеканал Еspreso сообщал о том, что в Хмельницком на западе Украины прошел митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ. В субботу сообщалось о похожей акции и в Киеве.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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