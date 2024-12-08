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Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:48 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html
Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой
Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой - РИА Новости, 08.12.2024
Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой
Американская газета New York Times назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой и несимметричной, поскольку основной упор делается на призыв в ВСУ более... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:48
2024-12-08T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
хмельницкий (город)
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой и несимметричной, поскольку основной упор делается на призыв в ВСУ более возрастных мужчин. "Призыв... подчеркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин", - пишет издание. По словам неназванных командиров ВСУ, всё меньше мужчин проходят базовую подготовку, многие из них - пожилые люди или лица с проблемами со здоровьем. Как сообщил изданию командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, ни одна из бригад на фронте сейчас не укомплектована полностью. "Качество личного состава в последнее время значительно упало", - добавил он, говоря о недавно мобилизованных украинцах. Ранее в воскресенье украинский телеканал Еspreso сообщал о том, что в Хмельницком на западе Украины прошел митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ. В субботу сообщалось о похожей акции и в Киеве. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - о дезертирстве с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше случаев дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html
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украина
хмельницкий (город)
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в мире, украина, хмельницкий (город), киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Хмельницкий (город), Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой

New York Times: мобилизация на Украине непредсказуема и несимметрична

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ. Архивное фото
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американская газета New York Times назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой и несимметричной, поскольку основной упор делается на призыв в ВСУ более возрастных мужчин.
"Призыв... подчеркивает непредсказуемость и несимметричность системы мобилизации на Украине, которая в значительной степени делает упор на призыв более возрастных мужчин", - пишет издание.
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По словам неназванных командиров ВСУ, всё меньше мужчин проходят базовую подготовку, многие из них - пожилые люди или лица с проблемами со здоровьем. Как сообщил изданию командир третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин, ни одна из бригад на фронте сейчас не укомплектована полностью.
"Качество личного состава в последнее время значительно упало", - добавил он, говоря о недавно мобилизованных украинцах.
Ранее в воскресенье украинский телеканал Еspreso сообщал о том, что в Хмельницком на западе Украины прошел митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ. В субботу сообщалось о похожей акции и в Киеве.
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Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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