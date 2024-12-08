https://ria.ru/20241208/nikonov-1987963824.html

Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства

Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства - РИА Новости, 08.12.2024

Бастрыкин рассказал, в чем обвиняют зампреда хабаровского правительства

Заместителя председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и других фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки на 82... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:02

2024-12-08T08:02

2024-12-08T14:04

происшествия

хабаровский край

евгений никонов

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Заместителя председателя правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгения Никонова и других фигурантов уголовного дела обвиняют в получении взятки на 82 миллиона рублей, сообщил в интервью РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин."Следствием собраны доказательства, подтверждающие, что в 2021-2023 годах Никонов совместно с должностными лицами краевого ГБУ "Дальневосточный центр лекарственного обеспечения и координации деятельности медицинских организаций" Минздрава Хабаровского края получили от владельца группы компаний взятку в размере 82 миллиона рублей", — сказал он.Глава СК добавил, что деньги предназначались за обеспечение заключения и исполнения учреждениями и органами здравоохранения Хабаровского края госконтрактов на поставку медоборудования.При этом СК уже завершил следственные действия по делу заместителя председателя правительства региона.В июле Никонова арестовали на два месяца по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере.В процессе суда об установлении меры пресечения он сказал, что не признает своей вины. Никонов аргументировал это тем, что силовики ранее все обыскали — и на работе, и дома, и у родственников, изъяли жесткие диски с компьютеров и телефоны. Также он сказал, что не планировал никуда уезжать из Хабаровска и скрываться, несмотря на наличие загранпаспорта.Никонов родился 14 августа 1974 года в Хабаровске. Женат, воспитывает двух сыновей и дочь. Доктор медицинских наук, профессор. По данным сайта правительства Хабаровского края, он с августа 2020-го занимал должность и. о. зампреда правительства края по социальным вопросам. С декабря 2020 года стал работать в той же должности без приставки "и. о.".Согласно данным деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости, доход Никонова в 2020 году превысил 5,6 миллиона рублей, он владеет земельным участком в шесть соток, квартирой в 37,6 квадратного метра, также в его собственности одна треть квартиры площадью 60 квадратных метров. Все легковые автомобили семьи записаны на супругу Никонова, задекларированный доход которой в 2020 году составил лишь 21 тысячу рублей: хэтчбек Nissan Avenir и внедорожник класса люкс Infiniti QX60. В ее собственности дачный земельный участок площадью десять соток и квартира на 82 "квадрата", которая также находится в пользовании детей. С переездом в Хабаровский край в пользовании супругов появилась квартира площадью 96 квадратных метров. Исходя из данных декларации, можно предположить, что это служебное жилье, выданное чиновнику.Девятого декабря установлен Международный день борьбы с коррупцией, в ходе которого государства ООН информируют общественность о принятых мерах в этой сфере.

https://ria.ru/20241207/sud-1987875860.html

https://ria.ru/20241128/vzyatki-1986259285.html

https://ria.ru/20241129/vzyatka-1986389371.html

хабаровский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, хабаровский край, евгений никонов