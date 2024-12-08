https://ria.ru/20241208/ni-1987971223.html
В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника"
В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника" - РИА Новости, 08.12.2024
В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника"
Американскому руководству нужно деэскалировать конфликт на Украине из-за российской ракеты "Орешник", пишет National Interest. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:27
2024-12-08T09:27
2024-12-08T13:32
россия
украина
брянская область
владимир путин
в мире
сша
ракета "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_59:0:941:496_1920x0_80_0_0_32ad4d5d27fa518cb039342bc20fe594.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американскому руководству нужно деэскалировать конфликт на Украине из-за российской ракеты "Орешник", пишет National Interest."Без возможности создать свой собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного противостоять "Орешнику", и без любых подходящих систем обороны от такого вооружения сейчас был бы идеальный момент для любого американского здравомыслящего лидера начать деэскалацию", — говорится в материале.По мнению обозревателя, наличие у России новой гиперзвуковой ракеты меняет баланс сил как на Украине, так и в международном плане в целом.Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987891919.html
россия
украина
брянская область
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985157303_170:0:831:496_1920x0_80_0_0_39cd8343c0602c3791e55fc663862783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, брянская область, владимир путин, в мире, сша, ракета "орешник"
Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, В мире, США, Ракета "Орешник"
В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника"
NI: администрации США нужно деэскалировать конфликт на Украине из-за "Орешника"