https://ria.ru/20241208/ni-1987971223.html

В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника"

В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника" - РИА Новости, 08.12.2024

В США предложили радикальные меры по Украине из-за "Орешника"

Американскому руководству нужно деэскалировать конфликт на Украине из-за российской ракеты "Орешник", пишет National Interest. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:27

2024-12-08T09:27

2024-12-08T13:32

россия

украина

брянская область

владимир путин

в мире

сша

ракета "орешник"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Американскому руководству нужно деэскалировать конфликт на Украине из-за российской ракеты "Орешник", пишет National Interest."Без возможности создать свой собственный арсенал гиперзвукового оружия, способного противостоять "Орешнику", и без любых подходящих систем обороны от такого вооружения сейчас был бы идеальный момент для любого американского здравомыслящего лидера начать деэскалацию", — говорится в материале.По мнению обозревателя, наличие у России новой гиперзвуковой ракеты меняет баланс сил как на Украине, так и в международном плане в целом.Президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производил ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено также испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

https://ria.ru/20241207/zelenskiy-1987891919.html

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россия, украина, брянская область, владимир путин, в мире, сша, ракета "орешник"