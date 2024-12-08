Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки
Польский оператор нефтепровода Дружба завершил ремонт поврежденной первой нитки
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания.
В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.
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"Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении.
В понедельник в операторе российского участка нефтепровода, компании "Транснефть", сообщали РИА Новости, что транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
В Польше произошла утечка из нефтепровода "Дружба"
1 декабря, 23:18