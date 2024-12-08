https://ria.ru/20241208/nefteprovod-1988056972.html

Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки

Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки - РИА Новости, 08.12.2024

Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки

Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:54

2024-12-08T22:54

2024-12-08T22:54

германия

польша

альметьевск

диверсия

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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания. В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой. "Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении. В понедельник в операторе российского участка нефтепровода, компании "Транснефть", сообщали РИА Новости, что транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.

https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html

https://ria.ru/20241201/utechka-1986769364.html

германия

польша

альметьевск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

германия, польша, альметьевск, диверсия