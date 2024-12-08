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Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки - РИА Новости, 08.12.2024
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22:54 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/nefteprovod-1988056972.html
Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки
Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки - РИА Новости, 08.12.2024
Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки
Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:54
2024-12-08T22:54
германия
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альметьевск
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания. В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой. "Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении. В понедельник в операторе российского участка нефтепровода, компании "Транснефть", сообщали РИА Новости, что транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
https://ria.ru/20241202/nefteprovod-1986773577.html
https://ria.ru/20241201/utechka-1986769364.html
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германия, польша, альметьевск, диверсия
Германия, Польша, Альметьевск, диверсия
Польский оператор нефтепровода "Дружба" восстановил работу первой нитки

Польский оператор нефтепровода Дружба завершил ремонт поврежденной первой нитки

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
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ВАРШАВА, 8 дек - РИА Новости. Польский оператор нефтепровода "Дружба" завершил ремонт поврежденной неделю назад первой нитки, сообщает компания.
В прошлое воскресенье Государственная пожарная служба республики сообщила, что в районе Пневы Великопольского воеводства произошла утечка из нефтепровода "Дружба". В связи с аварией угрозы возгорания или взрыва не было. Оператор отключил одну из насосных станций. Польский оператор нефтепровода затем сообщил, что продолжает снабжать сырьем нефтеперерабатывающий завод в немецком Шведте, несмотря на аварию с утечкой.
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"Сегодня во второй половине дня PERN восстановил нормальную работу первой нитки западного трубопровода после аварии 1 декабря 2024 года в селе Пневы", - говорится в сообщении.
В понедельник в операторе российского участка нефтепровода, компании "Транснефть", сообщали РИА Новости, что транспортировка нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении Германии после аварии на польском участке идёт в соответствии с графиком.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года, а в Германию - с начала 2023 года. Остальные страны продолжают получать нефть по южной ветке трубопровода.
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ГерманияПольшаАльметьевскдиверсия
 
 
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