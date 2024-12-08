https://ria.ru/20241208/neft-1987811946.html

"Никто такого не ждал": Китай решил заложить бомбу под мировую экономику

"Никто такого не ждал": Китай решил заложить бомбу под мировую экономику - РИА Новости, 08.12.2024

"Никто такого не ждал": Китай решил заложить бомбу под мировую экономику

Китайцы стремительно пересаживаются на электромобили. По ряду прогнозов, это обернется потрясением для мирового рынка углеводородов. Главный потребитель нефти... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T08:00

2024-12-08T08:00

2024-12-08T09:17

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости, Наталья Дембинская. Китайцы стремительно пересаживаются на электромобили. По ряду прогнозов, это обернется потрясением для мирового рынка углеводородов. Главный потребитель нефти резко сократит импорт, ОПЕК придется корректировать квоты на добычу, чтобы сохранить баланс спроса и предложения. Пострадает ли Россия — в материале РИА Новости.Больше не нужноНа КНР приходится 41% ежегодного прироста мировых продаж черного золота. Однако аналитики указывают: в стране все больше электромобилей, столько бензина скоро не понадобится. Да и затянувшееся экономическое ослабление замедляет потребление."Скорость перехода на электромобили ошеломила производителей нефти и инвесторов. Ни один рынок не способен заменить китайский спрос", — указывается в Статистическом обзоре мировой энергетики, подготовленном экспертами института World Energy.По оценкам, импорт нефти в КНР достигнет пика в следующем году, после чего двинется вниз."Беспрецедентный рост"Темпы электрификации транспорта в Китае действительно беспрецедентные. В 2023 году каждый третий купленный там новый автомобиль был электрическим и доля в мировых продажах достигла 60%. В июле зафиксировали переломный момент: электро- и гибридных автомобилей впервые купили больше, чем с ДВС."Спрос на топливо в КНР начал снижаться раньше, чем предсказывали эксперты, на пару лет. За первые десять месяцев 2024-го импорт сырой нефти сократился на 3,4% в годовом исчислении. Это тревожный сигнал для поставщиков", — говорит Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.В ОПЕК, реагируя на замедление китайского потребления, продлили добровольное сокращение добычи, хотя в октябре собирались этого не делать. Также в очередной раз понизили оценки спроса по итогам этого и следующего года."Какие варианты действий доступны для ОПЕК? Очевидно, либо пропорциональное дополнительное уменьшение добычи, либо признание того, что цена Brent опустится ниже 70 долларов за баррель. Иначе свою долю рынка не сохранить", — рассуждает Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований компании ТR.Это не критичноВместе с тем, подчеркивают эксперты, не стоит говорить о распространении электрокаров и отказе от машин с бензиновыми двигателями как о главной причине снижения спроса на нефть. Во-первых, продажи электротранспорта в КНР подстегивает не только экологический выбор, но и их перепроизводство. Пытаясь защититься от наплыва китайских авто, США установили на них запретительные таможенные пошлины — до 100%. Экспорт туда стал невыгодным.Еще в середине 2023-го в КНР ввели масштабные льготы для экологически чистого транспорта, чтобы подстегнуть продажи внутри страны. В ближайшие четыре года те, кто приобретают электромобили, гибриды или машины с водородным двигателем, освобождены от налога на покупку. Общая сумма льгот — 520 миллиардов юаней, больше 72 миллиардов долларов.Автомобили требовалось сбывать на внутреннем рынке, скидками воспользовались многие. Это и способствовало колебаниям на нефтяном рынке этой осенью, а также разговорам о "великом китайском отказе" от нефти, замечает Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".Технологические препятствияЕсть ряд технологических проблем, которые пока препятствуют масштабному расширению использования электротранспорта. В частности, производство аккумуляторов — крайне ресурсоемкий процесс."Для каждой батареи требуются редкоземельные металлы — литий, кобальт, никель. Их добыча наносит огромный экологический ущерб: гигантские карьеры в Чили и Конго, колоссальные затраты пресной воды, загрязнение почвы. Парадоксально, но "зеленые" электромобили оставляют гораздо больший углеродный след при производстве, чем традиционные автомобили", — указывает Владислав Антонов.Критичный момент — утилизация батарей. Срок их службы — всего семь-десять лет, а замена обходится в 15-20 тысяч долларов. При этом полной переработке подвергается лишь пять процентов литий-ионных аккумуляторов. Это грандиозная экологическая проблема, которую пока не знают как решать. Так что с судьбой ДВС еще много неясного, добавляет аналитик.Факторы спросаТаким образом, говорить о полном обвале нефтяного рынка преждевременно. Существуют сдерживающие факторы: спрос в нефтехимической отрасли, устойчивый интерес к авиатопливу, перечисляют аналитики Мorgan Stanley. В консалтинговой компании FGE прогнозируют пик импорта нефти на уровне 11,2 миллиона баррелей в сутки в следующем году.Для сохранения потребления в Китае есть и другие аргументы. Так, для нивелирования последствий кризиса Пекин одобрил пакет мер по стимулированию экономики на сумму 1,4 триллиона долларов. Также компаниям помогут сократить долг перед банками на 5,3 триллиона. Народный банк КНР хочет вернуть инвесторов на биржу, чтобы повысить ликвидность предприятий, — на это выделили 113 миллиардов."Все это без энергоносителей невозможно, а в условиях торговых войн с США главный партнер — это Россия. Кроме того, в случае перенасыщения нефтью можно запросто распродать излишки тем, кто не может купить у нас напрямую. Разумеется, с комфортной надбавкой посредника", — уточняет Александр Шнейдерман.В 2023-м поставки нефти из России в Китай выросли на 24%. Москва сохранила за собой первое место среди экспортеров — 107 миллионов тонн. У Саудовской Аравии 86 миллионов, Ирака — 59.За первые пять месяцев 2024 года Россия экспортировала в Китай на 11% больше в годовом исчислении. Однако прирост за январь — август — лишь один процент год к году."Любые изменения в спросе со стороны КНР, разумеется, сказываются на российском экспорте. По-видимому, для большей устойчивости необходимо сильнее диверсифицировать клиентскую базу", — подчеркивает Островский.Как бы то ни было, отрасль входит в период серьезной трансформации. Нефтяным компаниям в любом случае придется адаптироваться, диверсифицировать стратегии и активно инвестировать в новые направления энергетики.

https://ria.ru/20240517/kitay-1946673310.html

https://ria.ru/20240723/kitaj-1961448935.html

https://ria.ru/20241205/sechin-1987476650.html

https://ria.ru/20241203/neft--1986954577.html

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экономика, цены на нефть, китай, россия, сша, опек, brent, топливо, нефть