https://ria.ru/20241208/minsk-1988044905.html

В Минске заявили о готовности отвечать на угрозы от незаконных формирований

В Минске заявили о готовности отвечать на угрозы от незаконных формирований - РИА Новости, 08.12.2024

В Минске заявили о готовности отвечать на угрозы от незаконных формирований

Минск готов жестко отвечать на угрозы, включая возможные акты агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований выходцев из Белоруссии, поддерживаемых за... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:28

2024-12-08T20:28

2024-12-08T20:51

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МИНСК, 8 дек - РИА Новости. Минск готов жестко отвечать на угрозы, включая возможные акты агрессии со стороны незаконных вооруженных формирований выходцев из Белоруссии, поддерживаемых за рубежом, сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко. "Да, такая угроза существует, мы это учитываем. И мы готовы к парированию всех угроз. Жестко. Это будет жестко", - заявил Ревенко в интервью телеканалу СТВ.Он отметил, что на фоне проходящей в Белоруссии кампании по выборам президента интенсивность активности стран - членов НАТО вблизи белорусских границ не меняется."Меняются угрозы. Угрозы прежде всего со стороны ряда наших соседей, которые создают незаконные вооруженные формирования. В том числе из тех граждан Республики Беларусь, которые по различным причинам покинули наше государство и оказались неустроенными на Западе. Вот они формируются в некое вооруженное формирование при помощи государственных органов государств наших соседей, к сожалению. И уже пытаются озвучить эти угрозы, что могут совершить какой-то определенный акт агрессии в отношении Республики Беларусь", - отметил Ревенко.Ревенко подчеркнул, что аномальная активность западных стран рядом с Белоруссией началась очень давно, еще до 2020 года."Они плавно, равномерно повышали боеготовность своих вооруженных сил, происходило наращивание вооружения, военной техники, активность увеличивалась, это проведение крупномасштабных учений. В том числе это проходило на фоне сокрытия истинных масштабов данных учений. В этом году, естественно, был новый виток. Виток связан прежде всего с проведением учения "Защитник", - сказал он.По мнению Ревенко, это была не столько тренировка, сколько демонстрация."Демонстрация в отношении России, Республики Беларусь, что они готовы к каким-то решительным действиям", - отметил помощник министра.Он также рассказал, что в Минске аккредитовано шесть военных атташе государств-членов НАТО, это важно для поддержания контактов и доведения друг до друга своих позиций."Диалог дипломатичный, диалог выверенный. Понятно, что мы секретов друг другу не расскажем. Была ли высылка военных дипломатов? Была. В 2020 году мы одному из западных дипломатов указали на то, что его деятельность не соответствует международным конвенциям. Соответственно, ему дали 48 часов, чтобы он покинул наше государство", - отметил Ревенко.Он также заявил, что недавно был очень хороший диалог с военными дипломатами, аккредитованными в Белоруссии."И мы им четко рассказали о наших законах, о нашей выборной системе (выборы президента назначены на 26 января - ред.) и нежелательности вмешиваться в те или иные процессы и необходимости придерживаться норм и правил поведения военного дипломата на территории Республики Беларусь", - добавил Ревенко.Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель ранее говорил, что в Литве, Польше и на Украине насчитывается около 50 иностранных фондов, финансирующих как продвижение политики "мягкой силы" в отношении Белоруссии, так и радикальные варианты смены власти в республике. По его словам, основной "ударной силой" определены незаконные вооруженные формирования, так называемый "Полк Калиновского" (признан Минском террористической организацией) из числа выходцев из Белоруссии, воюющих на стороне ВСУ, и девять боевых отрядов, так называемых "хоругвей", базирующихся в Польше, Литве и Чехии.

https://ria.ru/20241208/belorussiya-1987994235.html

https://ria.ru/20241207/putin-1987886743.html

https://ria.ru/20241207/oreshnik-1987909913.html

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в мире, белоруссия, литва, польша, нато, вооруженные силы украины, минск, россия, украина