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Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно - РИА Новости, 08.12.2024
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10:13 08.12.2024 (обновлено: 17:18 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/mi-2-1987976664.html
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно - РИА Новости, 08.12.2024
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:13
2024-12-08T17:18
общество
киров
кировская область
россия
владимир путин
ми-2
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли. Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. По данным регионального Минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом-анестезиологом — реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов. Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации. Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.
https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
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общество, киров, кировская область, россия, владимир путин, ми-2
Общество, Киров, Кировская область, Россия, Владимир Путин, Ми-2
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно

Путин посмертно наградил медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом

© Фото : МЧС РоссииМесто падения вертолета Ми-2 в Кировской области
Место падения вертолета Ми-2 в Кировской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : МЧС России
Место падения вертолета Ми-2 в Кировской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли.
Иван Харламычев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Студент МГУ получил орден Мужества посмертно
3 декабря, 12:35
Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
По данным регионального Минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом-анестезиологом — реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов.
Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации.
Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.
Главный редактор Народной газеты Большесолдатского района Юлия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову
Вчера, 09:12
 
ОбществоКировКировская областьРоссияВладимир ПутинМи-2
 
 
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