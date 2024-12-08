https://ria.ru/20241208/mi-2-1987976664.html
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно - РИА Новости, 08.12.2024
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно
Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:13
2024-12-08T10:13
2024-12-08T17:18
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.Вертолет санавиации Ми-2 авиакомпании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу в лесу в Кировской области у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли. Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях. По данным регионального Минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом-анестезиологом — реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов. Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации. Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.
https://ria.ru/20241203/svo-1987067698.html
https://ria.ru/20241208/kuznetsova-1987969468.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, киров, кировская область, россия, владимир путин, ми-2
Общество, Киров, Кировская область, Россия, Владимир Путин, Ми-2
Медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом, наградили посмертно
Путин посмертно наградил медиков, погибших при крушении Ми-2 под Кировом
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин наградил орденами Пирогова посмертно медиков, погибших в октябре при крушении вертолета санитарной авиации в Кировской области. Указ
главы государства опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.
Вертолет санавиации Ми-2
авиакомпании "Вяткаавиа" потерпел катастрофу в лесу в Кировской области
у деревни Белеенки вечером 26 октября. На борту находились четыре человека — пилот, врач и два фельдшера, все они погибли.
Президент наградил медсестру Татьяну Гмызину, врача Александра Гыску и медбрата Сергея Широких орденами Пирогова посмертно за высокий профессионализм и самоотверженность, проявленные при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.
По данным регионального Минздрава, Александр Гыcка с 2022 года работал врачом-анестезиологом — реаниматологом отделения экстренной консультативной скорой медицинской помощи, в составе которой выполнил 377 вылетов.
Фельдшер Татьяна Гмызина проработала в системе здравоохранения 30 лет — сначала фельдшером выездной бригады скорой помощи, затем медицинской сестрой — анестезистом, а с 2024 года работала в составе отделения санитарной авиации.
Фельдшер Сергей Широких при создании в 2017 году службы санитарной авиации был одним из первых включен в состав авиамедицинской бригады. Всего на его счету более 1,2 тысячи вылетов.