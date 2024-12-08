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Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского
Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского - РИА Новости, 08.12.2024
Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на совместное фото победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:57
2024-12-08T03:57
2024-12-08T03:57
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на совместное фото победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. Ранее в субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Как следует из трансляции из Елисейского дворца, Трамп покинул резиденцию вместе с Макроном и Зеленским, направившись на церемонию открытия восстановленного после пожара Собора Парижской Богоматери. Маск поставил смеющийся смайлик в ответ на публикацию пользователем соцсети X фотографии политиков во время их встречи в Елисейском дворце. На совместном фото у всех трех политиков разное выражение лица: Трамп улыбается, у Зеленского видна полуулыбка. Выражение лица Макрона можно назвать грустным.
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в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский
В мире, Франция, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский
Маск отреагировал на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского
Маск отреагировал на фото Трампа, Макрона и Зеленского с разными выражениями лиц