Рейтинг@Mail.ru
Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:18 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/marionetka-1987958359.html
Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском
Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 08.12.2024
Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском
Владимир Зеленский остается марионеткой США, которые за последние два года уничтожили Украину, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T05:18
2024-12-08T05:18
украина
сша
россия
владимир зеленский
владимир путин
pink floyd
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_0:0:3117:1753_1920x0_80_0_0_cfa1a35117d0722a7db0c4d435febcc0.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский остается марионеткой США, которые за последние два года уничтожили Украину, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Зеленский - марионетка. Он - посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину. И очевидно, чем быстрее это прекратится, тем лучше," - сказал Уотерс. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20241207/ukraina-1987851707.html
https://ria.ru/20240914/bayden-1972646295.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960835862_386:0:3117:2048_1920x0_80_0_0_24ce1f6f1834dce8f9a834461f10aa12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, pink floyd, верховная рада украины
Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Pink Floyd, Верховная Рада Украины
Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Зеленского посмешищем и марионеткой США

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский остается марионеткой США, которые за последние два года уничтожили Украину, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
"Зеленский - марионетка. Он - посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину. И очевидно, чем быстрее это прекратится, тем лучше," - сказал Уотерс.
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Основатель Pink Floyd оценил происходящие на Украине события
7 декабря, 06:48
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".
Роджер Уотерс: Байден верит, что является императором мира - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Основатель Pink Floyd рассказал о дряхлом Джо Байдене
14 сентября, 06:36
 
УкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинPink FloydВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала