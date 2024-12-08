https://ria.ru/20241208/marionetka-1987958359.html

Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском

Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском - РИА Новости, 08.12.2024

Основатель Pink Floyd жестко высказался о Зеленском

Владимир Зеленский остается марионеткой США, которые за последние два года уничтожили Украину, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T05:18

2024-12-08T05:18

2024-12-08T05:18

украина

сша

россия

владимир зеленский

владимир путин

pink floyd

верховная рада украины

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Владимир Зеленский остается марионеткой США, которые за последние два года уничтожили Украину, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. "Зеленский - марионетка. Он - посмешище. Он всегда им был и продолжает оставаться полным посмешищем. К сожалению, США дергают его за ниточки, и за последние пару лет они уничтожили Украину. И очевидно, чем быстрее это прекратится, тем лучше," - сказал Уотерс. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Ранее президент России Владимир Путин указал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады. По его словам, если бы на Украине хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20241207/ukraina-1987851707.html

https://ria.ru/20240914/bayden-1972646295.html

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украина, сша, россия, владимир зеленский, владимир путин, pink floyd, верховная рада украины