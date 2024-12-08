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Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном - РИА Новости, 08.12.2024
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном
Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные переходы после прихода террористов в Дамаск, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:12
2024-12-08T15:12
2024-12-08T16:24
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БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные переходы после прихода террористов в Дамаск, заявил РИА Новости губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер."Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в Сирии", - сказал Хадер.По словам губернатора, большая часть граждан Сирии являются сторонниками сирийского руководства и представителями шиитской конфессии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, ливан, дамаск (город), война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Ливан, Дамаск (город), Война в Сирии
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном
Тысячи сирийцев пересекли границу с Ливаном после сообщений о взятии Дамаска