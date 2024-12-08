Рейтинг@Mail.ru
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:12 08.12.2024 (обновлено: 16:24 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/livan-1988009490.html
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном - РИА Новости, 08.12.2024
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном
Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные переходы после прихода террористов в Дамаск, заявил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:12
2024-12-08T16:24
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
сирия
ливан
дамаск (город)
война в сирии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca22c39bc3fa777b699ebd7621f4a081.jpg
БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные переходы после прихода террористов в Дамаск, заявил РИА Новости губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер."Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в Сирии", - сказал Хадер.По словам губернатора, большая часть граждан Сирии являются сторонниками сирийского руководства и представителями шиитской конфессии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1988000676.html
сирия
ливан
дамаск (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996685_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_20e28e374c9c232cdc10fb724f3a77bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, ливан, дамаск (город), война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Ливан, Дамаск (город), Война в Сирии
Тысячи сирийцев нелегально пересекли границу с Ливаном

Тысячи сирийцев пересекли границу с Ливаном после сообщений о взятии Дамаска

© AP Photo / Hussein MallaЧлены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания военного суда в Дамаске, Сирия
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЙРУТ, 8 дек - РИА Новости. Тысячи граждан Сирии переходят границу с Ливаном через нелегальные пограничные переходы после прихода террористов в Дамаск, заявил РИА Новости губернатор ливанской провинции Баальбек-Хермель Башир Хадер.
"Тысячи человек пересекли границу через нелегальные погранпереходы в районе управы Хермель, бежав от наступления вооруженной оппозиции в Сирии", - сказал Хадер.
По словам губернатора, большая часть граждан Сирии являются сторонниками сирийского руководства и представителями шиитской конфессии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Хаос и стрельба на улицах Дамаска: что происходит в Сирии
Вчера, 14:57
 
Обострение ситуации в Сирии — 2024В миреСирияЛиванДамаск (город)Война в Сирии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала