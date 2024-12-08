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Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову - РИА Новости, 08.12.2024
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09:12 08.12.2024 (обновлено: 09:27 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/kuznetsova-1987969468.html
Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову
Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову - РИА Новости, 08.12.2024
Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову
Президент России Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главного редактора "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:12
2024-12-08T09:27
общество
россия
владимир путин
курская область
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главного редактора "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну - главного редактора автономного учреждения Курской области "Редакция газеты "Народная газета" (посмертно)", - говорится в указе.
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общество, россия, владимир путин, курская область
Общество, Россия, Владимир Путин, Курская область
Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову

Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову орденом Мужества

© Фото : соцсетиГлавный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова
Главный редактор Народной газеты Большесолдатского района Юлия Кузнецова - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : соцсети
Главный редактор "Народной газеты" Большесолдатского района Юлия Кузнецова. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главного редактора "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну - главного редактора автономного учреждения Курской области "Редакция газеты "Народная газета" (посмертно)", - говорится в указе.
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