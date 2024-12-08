https://ria.ru/20241208/kuznetsova-1987969468.html

Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову

Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову - РИА Новости, 08.12.2024

Путин посмертно наградил главреда "Народной газеты" Кузнецову

Президент России Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главного редактора "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:12

2024-12-08T09:12

2024-12-08T09:27

общество

россия

владимир путин

курская область

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил погибшую в Курской области главного редактора "Народной газеты" Юлию Кузнецову орденом Мужества посмертно, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."3а мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом мужества Кузнецову Юлию Николаевну - главного редактора автономного учреждения Курской области "Редакция газеты "Народная газета" (посмертно)", - говорится в указе.

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курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, курская область