https://ria.ru/20241208/kreml-1988003853.html

В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО

В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости, 08.12.2024

В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО

Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:39

2024-12-08T14:39

2024-12-08T14:45

специальная военная операция на украине

дональд трамп

киев

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html

киев

россия

украина

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дональд трамп, киев, россия, украина, дмитрий песков