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В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:39 08.12.2024 (обновлено: 14:45 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/kreml-1988003853.html
В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО
В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО - РИА Новости, 08.12.2024
В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО
Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:39
2024-12-08T14:45
специальная военная операция на украине
дональд трамп
киев
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", - сказал Песков журналистам.Он добавил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html
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дональд трамп, киев, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Дональд Трамп, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали озвученные Трампом данные о потерях на СВО

Песков: данные Трампа о потерях на СВО изложены в украинской трактовке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Озвученные данные о потерях на СВО изложены в украинской трактовке и излагают позицию Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Песков заявил о катастрофической ситуации для ВСУ
Вчера, 14:38
 
Специальная военная операция на УкраинеДональд ТрампКиевРоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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