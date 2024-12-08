В Тбилиси зафиксировали около 60 краж во время акций
МВД Грузии: во время протестов в Тбилиси с 28 ноября совершено около 60 краж
© AP Photo / Pavel BednyakovПолиция во время акции протеста оппозиции в Тбилиси
© AP Photo / Pavel Bednyakov
Полиция во время акции протеста оппозиции в Тбилиси . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Около 60 случаев краж произошло в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе.
«
"Зафиксировано около 60 случаев краж, в том числе из торговых центров, магазинов, открытых баров, ресторанов и супермаркетов. Были украдены различный инвентарь, деньги, одежда и другие предметы", - заявил Дарахвелидзе на брифинге.
По его словам, также было совершено разбойное нападение на прилегающий к парламенту ювелирный магазин Swarovski.
В МВД добавили, что во время митингов была разрушена инфраструктура города, были повреждены автомобили, мотоциклы, а также личные вещи граждан.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.