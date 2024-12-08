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В Тбилиси зафиксировали около 60 краж во время акций

В Тбилиси зафиксировали около 60 краж во время акций - РИА Новости, 08.12.2024

В Тбилиси зафиксировали около 60 краж во время акций

Около 60 случаев краж произошло в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:41

2024-12-08T23:41

2024-12-08T23:41

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ираклий кобахидзе

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Около 60 случаев краж произошло в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. "Зафиксировано около 60 случаев краж, в том числе из торговых центров, магазинов, открытых баров, ресторанов и супермаркетов. Были украдены различный инвентарь, деньги, одежда и другие предметы", - заявил Дарахвелидзе на брифинге. По его словам, также было совершено разбойное нападение на прилегающий к парламенту ювелирный магазин Swarovski. В МВД добавили, что во время митингов была разрушена инфраструктура города, были повреждены автомобили, мотоциклы, а также личные вещи граждан. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024