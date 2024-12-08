https://ria.ru/20241208/kosmetika-1987928034.html

Рост объема производства мыла и косметики в Москве превысил 13 процентов

Рост объема производства мыла и косметики в Москве превысил 13 процентов - РИА Новости, 08.12.2024

Рост объема производства мыла и косметики в Москве превысил 13 процентов

За первые десять месяцев года фабрики в Москве нарастили объемы производства мыла, моющих, чистящих, а также парфюмерных и косметических средств на 13,2%,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:13

2024-12-08T09:13

2024-12-08T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

поддержка бизнеса

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. За первые десять месяцев года фабрики в Москве нарастили объемы производства мыла, моющих, чистящих, а также парфюмерных и косметических средств на 13,2%, сообщил в воскресенье министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он рассказал, что в городе за этот период было произведено более 1,2 тысячи тонн твердого мыла, а также свыше 3,6 тысячи жидкого, около 27,8 тысячи тонн моющих средств."Город поддерживает производителей товаров повседневного спроса и предлагает различные инструменты: от присвоения спецстатусов до льготного инвесткредитования. По итогам января-октября 2024 года в Москве по сравнению с таким же периодом 2023-го более чем на 13% вырос выпуск мыла, моющих, чистящих и полирующих средств, а также парфюмерных и косметических изделий", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Он добавил, что отгрузка продукции заказчикам выросла на 17% и превысила 68,5 миллиарда рублей.Так, с января по октябрь этого года городскими промышленниками было выпущено около 23,8 млн средств для макияжа губ и глаз, свыше 28,8 млн средств для ухода за кожей лица и примерно 30,7 млн средств для ухода за кожей тела. Кроме того, заводы и фабрики города изготовили около 5,5 млн тюбиков зубной пасты, более 5,3 млн дезодорантов и антиперспирантов, свыше 2,4 млн средств для бритья.Отмечается, что в столице косметические, уходовые и гигиенические средства, а также духи для взрослых и детей производят более чем на тридцати заводах.Поддержка производителей включает как финансовые меры, так и нефинансовые инициативы. При поддержке Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства в 2023 году городской производитель косметической продукции "Свобода" привлек льготный инвесткредит в размере 420 млн рублей. Эти деньги направили на строительство новой промышленной инфраструктуры и приобретение производственного оборудования.В 2019 году власти столицы присвоили статус промышленного комплекса фабрике "Фаберлик". Для компании была снижена региональная ставка налога на прибыль, налог на имущество был сокращен вдвое, а земельный – на 80%. Сэкономленные средства инвестировали в собственное развитие.Ранее Гарбузов сообщил, что московские производители музыкальных инструментов нарастили объемы выпуска на 265% с января по сентябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов, поддержка бизнеса