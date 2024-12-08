https://ria.ru/20241208/komary-1988018341.html
Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу
Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу - РИА Новости, 08.12.2024
Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу
Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:30
2024-12-08T16:30
2024-12-08T16:31
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564413547_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_dd8279987c9e554f38d8fb1e8e5d3a13.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. "Вчера Москву накрыла снежная волна. Самые внимательные могли заметить, что на образовавшихся сугробах вопреки холодам сидят малоподвижные одиночные комары. Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары", - сообщается в Telegram-канале департамента. В ведомстве рассказали, что в сильные морозы такие комары не встречаются, но их можно заметить в солнечный день при небольшом минусе. Длинные лапы помогают им держаться подальше от снега и не переохлаждаться. "В отличие от обычных комаров, их зимние собратья не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240826/taganrog-1968554681.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564413547_145:0:1009:648_1920x0_80_0_0_599af7d91b4887cf296f34fcd32866de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу
Депприроды Москвы: комары на снегу не являются признаком скорого потепления
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.
"Вчера Москву
накрыла снежная волна. Самые внимательные могли заметить, что на образовавшихся сугробах вопреки холодам сидят малоподвижные одиночные комары. Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары", - сообщается в Telegram-канале департамента.
В ведомстве рассказали, что в сильные морозы такие комары не встречаются, но их можно заметить в солнечный день при небольшом минусе. Длинные лапы помогают им держаться подальше от снега и не переохлаждаться.
«
"В отличие от обычных комаров, их зимние собратья не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться", - говорится в сообщении.