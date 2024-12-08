https://ria.ru/20241208/komary-1988018341.html

Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу

Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу - РИА Новости, 08.12.2024

Власти Москвы объяснили появление комаров на снегу

Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:30

2024-12-08T16:30

2024-12-08T16:31

общество

москва

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Одиночные комары, которых заметили на снегу в Москве, не являются признаком скорого потепления, поэтому не стоит убирать далеко пуховики, рассказали в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. "Вчера Москву накрыла снежная волна. Самые внимательные могли заметить, что на образовавшихся сугробах вопреки холодам сидят малоподвижные одиночные комары. Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года. Одни из таких — зимние или снежные комары", - сообщается в Telegram-канале департамента. В ведомстве рассказали, что в сильные морозы такие комары не встречаются, но их можно заметить в солнечный день при небольшом минусе. Длинные лапы помогают им держаться подальше от снега и не переохлаждаться. "В отличие от обычных комаров, их зимние собратья не пьют кровь и совсем не питаются во взрослом возрасте. Они проживают свою короткую жизнь и размножаются за счет энергии, накопленной в стадии личинки. Так что пуховики далеко не убираем, продолжаем утепляться", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240826/taganrog-1968554681.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва