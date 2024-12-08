https://ria.ru/20241208/kinolog-1987953791.html

Кинолог рассказал, что собаки могут иметь проблемы с психикой

Кинолог рассказал, что собаки могут иметь проблемы с психикой - РИА Новости, 08.12.2024

Кинолог рассказал, что собаки могут иметь проблемы с психикой

Психика у собак отличается от человеческой, но и у них бывают связанные с ней расстройства, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T03:08

2024-12-08T03:08

2024-12-08T03:08

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Психика у собак отличается от человеческой, но и у них бывают связанные с ней расстройства, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "У собак встречаются психические расстройства, они появляются не просто так. Это может произойти из-за генетической предрасположенности, физических травм и болезней, из-за травмирующих событий. Порой человеку достаточно сложно заметить первые признаки психических отклонений, важно обращаться к специалистам, если вы заподозрили неладное", - сказал Голубев. Среди тех психических заболеваний, которые могут встречаться у собак в связи с генетической предрасположенностью, он назвал обсессивно-компульсивное расстройство (или стереотипное поведение), биполярное расстройство, шизофрению, а также синдром дефицита внимания. Кроме того, расстройства психики, как и страхи, фобии и неврозы, могут возникать у питомцев из-за проблем с щитовидной железой, в результате которых нарушается выработка кортизола и адреналина. Другими причинами могут быть такие болезни, как травмы головы, опухоли и воспаления, эпилепсия и инсульт, добавил кинолог. Также, по словам Голубева, собаки ничем не отличаются от людей в том, что их могут травмировать какие-то ситуации, и это может негативно сказаться на психике. В частности, вызвать сильное напряжение и навредить питомцу может длительное нахождение рядом с хозяином, который применял к нему физическую силу, долгое голодание или другие неблагоприятные обстоятельства. Голубев уточнил, что проблемы не всегда можно заметить сразу, и назвал некоторые симптомы, указывающие на отклонения в психике собаки. Так, хозяину следует обращать внимание на потерю аппетита, резкую смену поведения, зацикленность на одном действии, диарею, внезапное мочеиспускание, проблемы со сном, необъяснимую агрессию и потерю веса. "Если вы заметили один или несколько симптомов у собаки, важно обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Дело в том, что самостоятельная диагностика и лечение могут сильно ухудшить состояние питомца. Только специалист сможет поставить правильный диагноз и назначить необходимое лечение. Внимательно следите за поведением и привычками вашего любимца – это лучший способ не упустить развитие любой болезни", - посоветовал президент РКФ.

https://ria.ru/20241124/kinolog-1985406130.html

https://ria.ru/20241027/kinolog-1980316555.html

https://ria.ru/20240922/sobaka-1974054137.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)