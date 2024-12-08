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Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
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21:01 08.12.2024 (обновлено: 22:10 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988048395.html
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:01
2024-12-08T22:10
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
жилье
россия
украина
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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в помощи незамедлительно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В воскресенье Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах. По его словам, цель приезда - поддержать жителей, разобраться, как идёт система помощи, выстроенная властью, как идет восстановление и насколько оперативно."Обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно когда на улице морозы", - подчеркнул Хинштейн.
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курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, жилье, россия, украина
Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Жилье, Россия, Украина
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области

Хинштейн: процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра

© Фото : Официальный сайт Александра ХинштейнаАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Официальный сайт Александра Хинштейна
Александр Хинштейн . Архивное фото
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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в помощи незамедлительно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В воскресенье Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах. По его словам, цель приезда - поддержать жителей, разобраться, как идёт система помощи, выстроенная властью, как идет восстановление и насколько оперативно.
"Обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно когда на улице морозы", - подчеркнул Хинштейн.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Хинштейн прибыл на место ночного обстрела в Курской области
Вчера, 15:48
 
Курская областьЛьговАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныЖильеРоссияУкраина
 
 
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