https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988048395.html
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:01
2024-12-08T21:01
2024-12-08T22:10
курская область
льгов
александр хинштейн
вооруженные силы украины
жилье
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b2a3517eeda6c85a1ec6016f46539aa5.jpg
КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в помощи незамедлительно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В воскресенье Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах. По его словам, цель приезда - поддержать жителей, разобраться, как идёт система помощи, выстроенная властью, как идет восстановление и насколько оперативно."Обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно когда на улице морозы", - подчеркнул Хинштейн.
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html
курская область
льгов
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156282/43/1562824396_83:0:994:683_1920x0_80_0_0_9a7d112e01f498ed8dfb045fdb13215d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, жилье, россия, украина
Курская область, Льгов, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Жилье, Россия, Украина
Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области
Хинштейн: процесс восстановления жилья в Курской области требует пересмотра