https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988048395.html

Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области

Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области - РИА Новости, 08.12.2024

Хинштейн рассказал о процессе восстановления жилья в Курской области

Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:01

2024-12-08T21:01

2024-12-08T22:10

курская область

льгов

александр хинштейн

вооруженные силы украины

жилье

россия

украина

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КУРСК, 8 дек - РИА Новости. Систему оказания помощи жителям Курской области, чьи дома подверглись обстрелам ВСУ, необходимо перестраивать, поскольку на улице морозы, и люди нуждаются в помощи незамедлительно, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.В воскресенье Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что приехал на место обстрела в городе Льгове, где повреждены окна в нескольких домах. По его словам, цель приезда - поддержать жителей, разобраться, как идёт система помощи, выстроенная властью, как идет восстановление и насколько оперативно."Обошел квартиры, поговорил с людьми. Мне очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно. Особенно когда на улице морозы", - подчеркнул Хинштейн.

https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html

курская область

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курская область, льгов, александр хинштейн, вооруженные силы украины, жилье, россия, украина