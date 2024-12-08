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В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ
Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:25
2024-12-08T18:25
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, прилеты... в направлении северной части города. Там много складских помещений, которые используют бандеровцы", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html
херсон
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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ

В северной части Херсона зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Херсон, прилеты... в направлении северной части города. Там много складских помещений, которые используют бандеровцы", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
Солдаты ВСУ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Газета NYT назвала мобилизацию на Украине непредсказуемой
Вчера, 17:48
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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