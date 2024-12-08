https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html

В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ

В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ

Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:25

2024-12-08T18:25

2024-12-08T18:25

специальная военная операция на украине

херсон

сергей лебедев

вооруженные силы украины

россия

украина

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, прилеты... в направлении северной части города. Там много складских помещений, которые используют бандеровцы", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.

https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html

херсон

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украина

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херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина