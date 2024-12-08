https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ
Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:25
2024-12-08T18:25
2024-12-08T18:25
специальная военная операция на украине
херсон
сергей лебедев
вооруженные силы украины
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548850_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b8ce2760eb24258cf83d23c527d8fe.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Прилеты зафиксированы в направлении северной части подконтрольного ВСУ города Херсон, где расположено много складов украинских войск, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Херсон, прилеты... в направлении северной части города. Там много складских помещений, которые используют бандеровцы", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
https://ria.ru/20241208/nyt-1988026154.html
херсон
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948548850_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ade8c9ef4e18e52549e6e827274e6061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, сергей лебедев, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
В Херсоне зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ
В северной части Херсона зафиксировали прилеты на территорию складов ВСУ