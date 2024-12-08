https://ria.ru/20241208/karty-1988022180.html

В США раскрыли, какие карты держит Трамп по Украине

В США раскрыли, какие карты держит Трамп по Украине - РИА Новости, 08.12.2024

В США раскрыли, какие карты держит Трамп по Украине

Политика Джо Байдена не оставит Дональду Трампу никаких рычагов влияния для урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:09

2024-12-08T17:09

2024-12-08T17:09

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Политика Джо Байдена не оставит Дональду Трампу никаких рычагов влияния для урегулирования конфликта на Украине, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive."Нам нужно, прежде всего, просто вбить себе в голову, что действия Байдена настолько сильно повлияют на исход конфликта, что не оставят Трампу никаких рычагов влияния. Все это из-за ужасной политики, которую наша администрация проводила в течение последних почти трех лет, из-за нашей неспособности признать истинную реальность. Трамп войдет с очень плохими картами на руках, это как пытаться играть в покер с высокими ставками, а у вас на руке тройки и пятерки", — считает он.По мнению Дэвиса, Трампу стоит отдать должное, ведь он хороший переговорщик и умеет заключать сделки, но в данной ситуации этого недостаточно."Чтобы заключить хорошую сделку, нужно иметь рычаги влияния, а просто наводнить Украину еще кучей бомб и боеприпасов — это не даст вам никаких рычагов", — подытожил он.В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В июне этого года президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.В октябре Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев ввел на них законодательный запрет.

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html

https://ria.ru/20241208/perelomit-1988013555.html

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в мире, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, джо байден, вооруженные силы сша, нато