https://ria.ru/20241208/kakao-1987954470.html

Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао

Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао - РИА Новости, 08.12.2024

Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао

Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T03:24

2024-12-08T03:24

2024-12-08T06:38

общество

москва

антонина стародубова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова."Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао", — рассказала Стародубова. По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка. "Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20241203/napitok-1986995006.html

москва

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общество, москва, антонина стародубова