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Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао - РИА Новости, 08.12.2024
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03:24 08.12.2024 (обновлено: 06:38 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/kakao-1987954470.html
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао - РИА Новости, 08.12.2024
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао
Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:24
2024-12-08T06:38
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова."Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао", — рассказала Стародубова. По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка. "Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница агентства.
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао

Диетолог Стародубова: какао не рекомендовано детям до трех лет и беременным

© iStock.com / MarioGutiМужчина кладет какао порошок в кружку
Мужчина кладет какао порошок в кружку - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© iStock.com / MarioGuti
Мужчина кладет какао порошок в кружку. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«
"Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао", — рассказала Стародубова.
По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.
"Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница агентства.
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ОбществоМоскваАнтонина Стародубова
 
 
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