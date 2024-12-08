https://ria.ru/20241208/kakao-1987954470.html
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао - РИА Новости, 08.12.2024
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао
Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:24
2024-12-08T03:24
2024-12-08T06:38
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова."Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао", — рассказала Стародубова. По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка. "Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница агентства.
https://ria.ru/20241203/napitok-1986995006.html
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Главный диетолог Москвы сообщила, кому нужно ограничить употребление какао
Диетолог Стародубова: какао не рекомендовано детям до трех лет и беременным
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не рекомендуются детям до трех лет, они также ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин, сообщила РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«
"Пищевые продукты, содержащие какао-бобы и их производные, не используются в питании детей до трех лет и значительно ограничиваются в питании беременных и кормящих женщин. Детям дошкольного и младшего школьного возраста при отсутствии противопоказаний можно понемногу, в небольшом количестве, вводить в рацион какао", — рассказала Стародубова
.
По ее словам, какао нельзя употреблять в пищу при индивидуальной непереносимости к компонентам напитка.
"Людям, страдающим хроническими заболеваниями, по вопросу употребления в пищу какао и продуктов, содержащих какао-бобы, необходимо проконсультироваться с врачом", — добавила собеседница агентства.