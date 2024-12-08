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Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
19:58 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/izrail-1988042903.html
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, по его утверждениям, иранские ученые якобы разрабатывали ракеты, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:58
2024-12-08T19:58
война в сирии
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башар асад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, по его утверждениям, иранские ученые якобы разрабатывали ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на два региональных источника в органах безопасности. В воскресенье сирийская газета al-Watan сообщила, что пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе здания таможни и разведки, после ударов израильских ВВС. "Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские ученые разрабатывают ракеты", - передает агентство. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, башар асад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Башар Асад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске

Reuters: Израиль ударил по центру в Сирии, где иранцы якобы разрабатывали ракеты

© AP Photo / Ghaith AlsayedДым над Дамаском, Сирия
Дым над Дамаском, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, по его утверждениям, иранские ученые якобы разрабатывали ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на два региональных источника в органах безопасности.
В воскресенье сирийская газета al-Watan сообщила, что пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе здания таможни и разведки, после ударов израильских ВВС.
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"Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские ученые разрабатывают ракеты", - передает агентство.
Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
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Война в СирииВ миреСирияДамаск (город)РоссияБашар АсадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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