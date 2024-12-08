https://ria.ru/20241208/izrail-1988042903.html
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, по его утверждениям, иранские ученые якобы разрабатывали ракеты, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:58
2024-12-08T19:58
2024-12-08T19:58
война в сирии
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
башар асад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске, где, по его утверждениям, иранские ученые якобы разрабатывали ракеты, передает агентство Рейтер со ссылкой на два региональных источника в органах безопасности. В воскресенье сирийская газета al-Watan сообщила, что пожар охватил квартал правительственных зданий в Дамаске, в том числе здания таможни и разведки, после ударов израильских ВВС. "Израиль нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в районе Кафр-Сусе сирийской столицы, а также по исследовательскому центру, где, как он ранее заявлял, иранские ученые разрабатывают ракеты", - передает агентство. Захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии ранее выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, дамаск (город), россия, башар асад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Башар Асад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль нанес удар по исследовательскому центру в Дамаске
Reuters: Израиль ударил по центру в Сирии, где иранцы якобы разрабатывали ракеты