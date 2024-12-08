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ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
14:45 08.12.2024 (обновлено: 15:22 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ
ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:45
2024-12-08T15:22
война в сирии
в мире
израиль
сирия
юг
обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в системе безопасности Израиля."Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев", - цитирует Kan слова источника.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1988004142.html
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в мире, израиль, сирия, юг, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Израиль, Сирия, Юг, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ

Kan: ВВС Израиля атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске

© AP Photo / Ghaith AlsayedЧлены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Члены отряда вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в системе безопасности Израиля.
"Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев", - цитирует Kan слова источника.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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