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ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ
ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:45
2024-12-08T14:45
2024-12-08T15:22
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обострение ситуации в сирии — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в системе безопасности Израиля."Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев", - цитирует Kan слова источника.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сирия, юг, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Израиль, Сирия, Юг, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ
Kan: ВВС Израиля атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске