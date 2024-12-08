https://ria.ru/20241208/izrail-1988004780.html

ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ

ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ - РИА Новости, 08.12.2024

ВВС Израиля атаковали склады с оружием в Сирии, сообщили СМИ

ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:45

2024-12-08T14:45

2024-12-08T15:22

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сирия

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обострение ситуации в сирии — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в воскресенье атаковали склады с оружием на юге Сирии и в Дамаске из-за опасений, что оно попадет в руки боевиков, сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в системе безопасности Израиля."Мы атаковали склады боеприпасов на юге Сирии и в Дамаске, опасаясь, что они попадут в руки повстанцев", - цитирует Kan слова источника.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988004142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сирия, юг, обострение ситуации в сирии — 2024