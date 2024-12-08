https://ria.ru/20241208/izrail-1987992038.html

Израиль объявил несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной

Израиль объявил несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной - РИА Новости, 08.12.2024

Израиль объявил несколько районов на Голанских высотах закрытой зоной

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной, часть школ будет проводить обучение в онлайн формате,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:45

2024-12-08T12:45

2024-12-08T13:32

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голанские высоты

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила несколько районов на Голанских высотах закрытой военной зоной, часть школ будет проводить обучение в онлайн формате, сообщила в воскресенье пресс-служба армии."В соответствии с ситуационной оценкой, сельскохозяйственные районы Мером-Голан - Эйн-Зиван и Букта - Хирбет-Эйн-Хура будут объявлены закрытой военной зоной с сегодняшнего дня (воскресенье)… В соответствии с оценкой ситуации, проведенной Северным командованием, было решено, что школы в четырех друзских общинах на севере Голанских высот будут вести образовательную деятельность в режиме онлайн", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что фермерам, которые работали на территориях, объявленных частью "закрытой военной зоны", будет разрешено входить в определенные районы "закрытой зоны" на несколько часов, исходя из военной необходимости и в полной координации с ЦАХАЛ. Отмечается, что несогласованный вход в эти районы строго запрещен.Ранее сегодня Армия обороны Израиля сообщила о развертывании сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, однако военные подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражало массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.Последний раз попытка вооруженного переворота силами радикальных подпольных исламистских формирований при поддержке "Братьев мусульман"* четвертого по величине города Сирии была в 1982 году. Тогда благодаря оперативным действиям сирийского военного командования город удалось освободить от присутствия террористических группировок и вернуть контроль официальных властей.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/pentagon-1987988425.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html

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голанские высоты

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, голанские высоты