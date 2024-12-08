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Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
09:40 08.12.2024 (обновлено: 09:45 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/izrail-1987973072.html
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, сообщила армейская... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T09:40
2024-12-08T09:45
в мире
израиль
сирия
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, сообщила армейская пресс-служба."В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких локациях, необходимых для обороны. (Это сделано - ред.) с целью обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и ​​граждан Израиля", - говорится в сообщении.Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии.
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в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией

ЦАХАЛ подтвердила развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, сообщила армейская пресс-служба.
"В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких локациях, необходимых для обороны. (Это сделано - ред.) с целью обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и ​​граждан Израиля", - говорится в сообщении.
Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии.
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