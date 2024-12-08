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Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией

Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией - РИА Новости, 08.12.2024

Израиль развернул силы в буферной зоне на границе с Сирией

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, сообщила армейская... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T09:40

2024-12-08T09:40

2024-12-08T09:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтверждает развертывание сил в буферной зоне на границе с Сирией в связи с угрозой проникновения боевиков, сообщила армейская пресс-служба."В свете событий в Сирии и в соответствии с оценкой ситуации и возможностью проникновения вооруженных людей в буферную зону, ЦАХАЛ развернул силы в буферной зоне и в нескольких локациях, необходимых для обороны. (Это сделано - ред.) с целью обеспечить безопасность поселений на Голанских высотах и ​​граждан Израиля", - говорится в сообщении.Военные подчеркнули, что ЦАХАЛ не вмешивается в события, происходящие в Сирии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024