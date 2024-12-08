https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html

Израиль обвинил сирийских военных во вхождении в буферную зону на границе

Израиль обвинил сирийских военных во вхождении в буферную зону на границе - РИА Новости, 08.12.2024

Израиль обвинил сирийских военных во вхождении в буферную зону на границе

МИД Израиля обвинил сирийских военных в том, что те вошли в буферную зону на границе с еврейским государством, при этом якобы были атакованы силы ООН по... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:35

2024-12-08T01:35

2024-12-08T06:34

война в сирии

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сирия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. МИД Израиля обвинил сирийских военных в том, что те вошли в буферную зону на границе с еврейским государством, при этом якобы были атакованы силы ООН по наблюдению за разъединением в рамках соглашения Израиля и Сирии 1974 года."За последние 24 часа вооруженные силы вошли в буферную зону со стороны Сирии на границе с Израилем. ... Были атакованы силы ООН по наблюдению за разъединением. Израиль обеспокоен нарушением Соглашения о разделении сил между Израилем и Сирией 1974 года, которые также представляют угрозу ... безопасности его общин и его граждан, особенно в районе Голанских высот", — говорится в заявлении МИД Израиля в соцсети X. В МИД заверили, что Израиль не вмешивается во "внутренний конфликт в Сирии". До 1967 года Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Эль-Кунейтра, населенной в основном друзами, особой этноконфессиональной группой арабов. В ходе Шестидневной войны 1967 года, а также четвертой арабо-израильской войны 1973 года две трети этой стратегической территории были захвачены Израилем. В 1981 году еврейское государство в одностороннем порядке провозгласило суверенитет над регионом, однако Совет Безопасности ООН не признал данное решение. 25 марта 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп признал оккупированные Голаны израильской территорией. Во время войны в Сирии большая часть неподконтрольных Израилю высот была захвачена антиправительственными группировками, и только летом 2018 года эти районы были возращены под контроль Дамаска. В настоящее время вдоль линии "Браво", проходящей по восточной части Голанских высот, располагается военная полиция Вооруженных сил России совместно с сирийской армией. В мандате ООН от 1974 года, согласно которому в регионе были созданы миротворческие силы международной организации, "Браво" описывается как линия, которую не могут переходить сирийские войска. Для второй стороны конфликта, израильской армии, был обозначен аналогичный рубеж - линия "Альфа" в западной, более высокой части региона. Между двумя линиями находится демилитаризованная зона под ответственностью миссии ООН.

https://ria.ru/20240710/izrail-1958789678.html

https://ria.ru/20240712/izrail-1959149383.html

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голанские высоты

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