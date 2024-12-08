На Западе посоветовали Зеленскому подучить историю
European Conservative: рискованный шаг в Курской области завел Украину в трясину
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Бухаресте. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Владимиру Зеленскому, перед тем как начинать вторжение в Курскую область, стоило обратиться к учебникам по истории, пишет автор статьи в European Conservative Бенджамин Сандерс.
"Лично я не могу понять, почему было принято такое решение, ведь бесчисленные западные набеги на территорию России на протяжении всей истории решительно отбивались", — заявил он.
По мнению Сандерса, решение Зеленского вторгнуться в Курскую область в тот момент, когда нехватка войск была критична для ВСУ в другом месте, вероятно, положило конец любым шансам на возвращение Донбасса и сухопутного пути в Крым.
"Многие сторонники хвалили Украину за этот рискованный шаг, однако он оказался трясиной", — подытожил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 тысяч военных.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область президент России Владимир Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".