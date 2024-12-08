https://ria.ru/20241208/irak-1987983782.html

Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли

Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли - РИА Новости, 08.12.2024

Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли

Иракское новостное агентство INA в Telegram-канале передает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:38

2024-12-08T11:38

2024-12-08T11:46

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иракское новостное агентство INA в Telegram-канале передает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией."Контрольно-пропускной пункт "Аль-Каим" полностью закрыт, иракская граница охраняется", - говорится в сообщении.Ранее министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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Варвара Скокшина

в мире, ирак, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024