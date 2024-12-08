https://ria.ru/20241208/irak-1987983782.html
Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли
Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли - РИА Новости, 08.12.2024
Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли
Иракское новостное агентство INA в Telegram-канале передает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:38
2024-12-08T11:38
2024-12-08T11:46
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Иракское новостное агентство INA в Telegram-канале передает о полном закрытии погранперехода "Аль-Каим"/"Аль-Букемаль" на границе с Сирией."Контрольно-пропускной пункт "Аль-Каим" полностью закрыт, иракская граница охраняется", - говорится в сообщении.Ранее министерство транспорта Ирака и национальный иракский авиаперевозчик Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") объявили о приостановке авиасообщения между Багдадом и столицей Ливана Бейрутом в связи с событиями в Сирии.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Ирак, Сирия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Погранпереход между Ираком и Сирией закрыли
INA: погранпереход "Аль-Каим" между Ираком и Сирией полностью закрыли