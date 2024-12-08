https://ria.ru/20241208/inoagent-1987959092.html

Счета компании, долю в которой держит правнучка Чкалова, заблокировали

Счета компании, долю в которой держит правнучка Чкалова, заблокировали - РИА Новости, 08.12.2024

Счета компании, долю в которой держит правнучка Чкалова, заблокировали

Счета компании в России, в которой правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) имеет номинально долю, попали под... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:02

2024-12-08T06:02

2024-12-08T06:02

происшествия

бельгия

дарья богданова

валерий чкалов

олег кашин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Счета компании в России, в которой правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* (признана иноагентом) имеет номинально долю, попали под блокировку, рассказал РИА Новости второй учредитель фирмы Геннадий Волков. Ранее он сообщил РИА Новости, что Богданова* номинально получила долю в компании 10 лет назад, однако за это время ни разу не приняла участия в ее деятельности и не получала доход. Богданову* заочно арестовали 1 ноября. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов. Кроме того, ранее РИА Новости сообщало, что она открыла в Бельгии стартап. "У нас сейчас счета заблокировали в связи с этим всем. Неприятно, деньги не такие большие, но тем не менее. Поэтому с удовольствием бы ее исключили (из учредителей - ред.). Сейчас пытаемся решить этот вопрос, юристов наняли", - рассказал Волков. Он добавил, что счета были заблокированы пару месяцев назад. Согласно данным сервиса "БИР-Аналитик", у Богдановой* есть доля в компании, основной деятельностью которой является "деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий". Богдановой* вменяют часть 2 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму), санкция статьи предусматривает до семи лет колонии. Поводом, как сообщалось, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что, находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20241202/murzagulov-1986783706.html

https://realty.ria.ru/20241205/dom-1987505100.html

https://ria.ru/20241127/bogdanova-1985920980.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, бельгия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)