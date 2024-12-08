https://ria.ru/20241208/ina-1987984470.html
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске
Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:47
2024-12-08T11:47
2024-12-08T12:03
война в сирии
в мире
ирак
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987966747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f0fb943958c1ba99ba4dd7ce3e893ba.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со ссылкой на собственного корреспондента."Сегодня здание посольства Ирака в Дамаске было эвакуировано", - говорится в сообщении агентства.Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.
https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html
ирак
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987966747_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_5886bfe9730c40bbcf9b5c98d043018e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ирак, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Ирак, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске
INA: Ирак эвакуирует посольство в Дамаске из-за ситуации в Сирии