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Ирак эвакуирует посольство в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
11:47 08.12.2024 (обновлено: 12:03 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/ina-1987984470.html
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске
Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:47
2024-12-08T12:03
война в сирии
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ирак
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со ссылкой на собственного корреспондента."Сегодня здание посольства Ирака в Дамаске было эвакуировано", - говорится в сообщении агентства.Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.
https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html
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в мире, ирак, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Ирак, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024
Ирак эвакуирует посольство в Дамаске

INA: Ирак эвакуирует посольство в Дамаске из-за ситуации в Сирии

© AP Photo / Omar SanadikiОбстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Omar Sanadiki
Обстановка в Дамаске, Сирия. 8 декабря 2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со ссылкой на собственного корреспондента.
"Сегодня здание посольства Ирака в Дамаске было эвакуировано", - говорится в сообщении агентства.
Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.
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Война в СирииВ миреИракДамаск (город)Обострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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