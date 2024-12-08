https://ria.ru/20241208/ina-1987984470.html

Ирак эвакуирует посольство в Дамаске

Ирак эвакуирует посольство в Дамаске - РИА Новости, 08.12.2024

Ирак эвакуирует посольство в Дамаске

Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:47

2024-12-08T11:47

2024-12-08T12:03

война в сирии

в мире

ирак

дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ирак эвакуировал свое посольство в Дамаске на фоне заявлений боевиков об установлении контроля над сирийской столицей, передает иракское агентство INA со ссылкой на собственного корреспондента."Сегодня здание посольства Ирака в Дамаске было эвакуировано", - говорится в сообщении агентства.Других подробностей об эвакуации агентство пока не приводит.

https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ирак, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024