https://ria.ru/20241208/guterresh-1988043754.html

Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти

Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти - РИА Новости, 08.12.2024

Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к недопущению насилия в Сирии в период смены власти, подчеркнув важность соблюдения прав всех... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:10

2024-12-08T20:10

2024-12-08T21:54

обострение ситуации в сирии — 2024

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война в сирии

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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к недопущению насилия в Сирии в период смены власти, подчеркнув важность соблюдения прав всех граждан страны без исключения, говорится в его распространенном заявлении.Гутерреш отметил, что неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений, а также их сотрудников должна уважаться при любых обстоятельствах в соответствии с нормами международного права."Мы нуждаемся в поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить инклюзивность и всеобъемлющий характер любого политического перехода, а также его соответствие законным чаяниям всех сирийцев. Суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены", – говорится в заявлении.Генсек ООН выразил готовность организации почтить память жертв конфликта и продолжать содействовать созданию в Сирии условий, где примирение, справедливость, свобода и процветание станут реальностью для всех граждан."Это путь к устойчивому миру в Сирии", – заключил Гутерреш.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html

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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, антониу гутерреш, оон, война в сирии