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Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти
Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти - РИА Новости, 08.12.2024
Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к недопущению насилия в Сирии в период смены власти, подчеркнув важность соблюдения прав всех... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:10
2024-12-08T20:10
2024-12-08T21:54
обострение ситуации в сирии — 2024
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с призывом к недопущению насилия в Сирии в период смены власти, подчеркнув важность соблюдения прав всех граждан страны без исключения, говорится в его распространенном заявлении.Гутерреш отметил, что неприкосновенность дипломатических и консульских учреждений, а также их сотрудников должна уважаться при любых обстоятельствах в соответствии с нормами международного права."Мы нуждаемся в поддержке международного сообщества, чтобы обеспечить инклюзивность и всеобъемлющий характер любого политического перехода, а также его соответствие законным чаяниям всех сирийцев. Суверенитет, единство, независимость и территориальная целостность Сирии должны быть восстановлены", – говорится в заявлении.Генсек ООН выразил готовность организации почтить память жертв конфликта и продолжать содействовать созданию в Сирии условий, где примирение, справедливость, свобода и процветание станут реальностью для всех граждан."Это путь к устойчивому миру в Сирии", – заключил Гутерреш.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, антониу гутерреш, оон, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, Антониу Гутерреш, ООН, Война в Сирии
Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии на фоне смены власти
Генсек ООН Гутерреш призвал не допускать насилия в Сирии в период смены власти