https://ria.ru/20241208/gretsija-1988059908.html
Греция поддержала смену власти в Сирии
Греция поддержала смену власти в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Греция поддержала смену власти в Сирии
Греция приветствует смену власти в Сирии, поддерживает территориальную целостность страны и призывает немедленно обеспечить мир и плавный переход власти к... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:45
2024-12-08T23:45
2024-12-08T23:46
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обострение ситуации в сирии — 2024
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АФИНЫ, 8 дек - РИА Новости. Греция приветствует смену власти в Сирии, поддерживает территориальную целостность страны и призывает немедленно обеспечить мир и плавный переход власти к демократическому законному правительству, говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел о событиях в Сирии. "Греция приветствует падение авторитарного режима (Башара – ред.) Асада в Сирии. Однако необходимо немедленно обеспечить мир в стране и плавный переход власти к демократическому законному правительству на основе резолюции 2254 Совета Безопасности. Греция поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии", - говорится в заявлении. Афины считают, что особое внимание должно быть уделено защите всех гражданских лиц, включая религиозные меньшинства, а также религиозных памятников и богатого культурного наследия. "Возвращение к демократическим нормам должно означать прекращение потока беженцев из пострадавшей страны и проложить путь к безопасному возвращению сирийских беженцев в свои дома. Греция, с позиции члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и имея прочные связи в арабском мире, будет способствовать скорейшему восстановлению мира и процветания в Сирии", - заявил МИД. Греция с января 2025 года займет на два года место непостоянного члена СБ ООН. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, греция
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Греция
Греция поддержала смену власти в Сирии
Греция поприветствовала смену власти в Сирии, призвала немедленно обеспечить мир
АФИНЫ, 8 дек - РИА Новости. Греция приветствует смену власти в Сирии, поддерживает территориальную целостность страны и призывает немедленно обеспечить мир и плавный переход власти к демократическому законному правительству, говорится в заявлении греческого министерства иностранных дел о событиях в Сирии.
"Греция приветствует падение авторитарного режима (Башара – ред.) Асада
в Сирии. Однако необходимо немедленно обеспечить мир в стране и плавный переход власти к демократическому законному правительству на основе резолюции 2254 Совета Безопасности. Греция поддерживает единство, территориальную целостность и суверенитет Сирии", - говорится в заявлении.
Афины считают, что особое внимание должно быть уделено защите всех гражданских лиц, включая религиозные меньшинства, а также религиозных памятников и богатого культурного наследия.
«
"Возвращение к демократическим нормам должно означать прекращение потока беженцев из пострадавшей страны и проложить путь к безопасному возвращению сирийских беженцев в свои дома. Греция, с позиции члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и имея прочные связи в арабском мире, будет способствовать скорейшему восстановлению мира и процветания в Сирии", - заявил МИД.
Греция с января 2025 года займет на два года место непостоянного члена СБ ООН.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву
- Россия
предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии
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