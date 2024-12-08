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В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января - РИА Новости, 08.12.2024
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03:29 08.12.2024 (обновлено: 06:27 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/gosduma-1987954695.html
В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января
В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января - РИА Новости, 08.12.2024
В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января
Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2 процента с 1 января 2025 года,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:29
2024-12-08T06:27
светлана бессараб
общество
госдума рф
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2 процента с 1 января 2025 года, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. &quot;В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года&quot;, — сказала она.Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, уточнила Бессараб. В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.
https://ria.ru/20241207/pensii-1987890655.html
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светлана бессараб, общество, госдума рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Светлана Бессараб, Общество, Госдума РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
В Госдуме рассказали, как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января

Депутат Бессараб: зарплаты бюджетников индексируют на 13,2% с 1 января 2025 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Врачам, педагогам, соцработникам, работникам культуры, а также отдельным категориям госслужащих проиндексируют зарплаты на 13,2 процента с 1 января 2025 года, рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб.
«

"В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты медикам, педагогам, социальным работникам, работникам культуры, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года", — сказала она.

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Кроме того, на 13,2 процента поднимут зарплаты сотрудникам МЧС, Росстандарт, Роспотребнадзор, работникам лесных хозяйств, уточнила Бессараб.
В этот список не входят судьи, депутаты и сенаторы, заключила она.
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Светлана БессарабОбществоГосдума РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
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