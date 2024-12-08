https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988060191.html

Водитель атакованного дроном автобуса в Горловке довез раненых в больницу

Водитель атакованного дроном автобуса в Горловке довез раненых в больницу - РИА Новости, 08.12.2024

Водитель атакованного дроном автобуса в Горловке довез раненых в больницу

Водитель атакованного дроном-камикадзе автобуса довез раненых пассажиров в больницу в Горловке в ДНР, сообщил журналистам водитель автобусного маршрута №8... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:46

2024-12-08T23:46

2024-12-08T23:46

специальная военная операция на украине

горловка

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иван приходько

стирол

россия

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ГОРЛОВКА (ДНР), 8 дек - РИА Новости. Водитель атакованного дроном-камикадзе автобуса довез раненых пассажиров в больницу в Горловке в ДНР, сообщил журналистам водитель автобусного маршрута №8 Сергей Вовенков. Ранее мэр Горловки Иван Приходько заявлял, что число пострадавших мирных жителей в результате атаки БПЛА со стороны украинских военных возросло до шести человек. "Осуществлял движение по никитовскому маршруту и получилось так, что попал под дрон. Эта территория, как всегда, была самая обостренная. Спас людей, которые были ранены. Всех отвез во вторую больницу. Все выжившие. Успел сориентироваться и осколками зацепило только стекла", - сказал Вовенков. Он добавил, что пять раненых пассажиров пришлось везти на автобусе с разбитыми стеклами и пробитыми колесами. "Пять человек получили ранения. Довез лично с пробитыми стеклами, пробитой камерой, все было пробито, но довез. Как и положено водителю, никого не бросил и довез до больницы", - добавил Вовенков. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html

https://ria.ru/20241208/svo-1988023449.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

россия

украина

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол, россия, украина