https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988028217.html

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести - РИА Новости, 08.12.2024

Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести

Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:16

2024-12-08T18:16

2024-12-08T18:16

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

селидово

иван приходько

сцкк

стирол

россия

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести", - сообщил мэр в своем Telegram-канале. В воскресенье Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщал о еще одном пострадавшем в городе Селидово. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241208/su-34-1988018662.html

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html

горловка

донецкая народная республика

селидово

россия

украина

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горловка, донецкая народная республика, селидово, иван приходько, сцкк, стирол, россия, украина