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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести - РИА Новости, 08.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/gorlovka-1988028217.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести - РИА Новости, 08.12.2024
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести
Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:16
2024-12-08T18:16
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
селидово
иван приходько
сцкк
стирол
россия
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города Иван Приходько. Ранее Приходько сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя. "Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести", - сообщил мэр в своем Telegram-канале. В воскресенье Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщал о еще одном пострадавшем в городе Селидово. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241208/su-34-1988018662.html
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, селидово, иван приходько, сцкк, стирол, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Селидово, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Россия, Украина
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло до шести

Мэр Приходько сообщил о шести пострадавших при обстреле Горловки

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Чисто мирных жителей Горловки, пострадавших в результате обстрела территории ДНР со стороны украинских войск в воскресенье, возросло до шести, заявил мэр города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщал, что в результате атаки украинского беспилотника по автобусу пострадали четыре мирных жителя.
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"Количество раненых мирных жителей Горловки возросло до шести", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.
В воскресенье Совместный центр по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), также сообщал о еще одном пострадавшем в городе Селидово.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСелидовоИван ПриходькоСЦККСтиролРоссияУкраина
 
 
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