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С посольства Сирии в Москве сняли флаг - РИА Новости, 08.12.2024
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21:14 08.12.2024 (обновлено: 21:52 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/flag-1988049269.html
С посольства Сирии в Москве сняли флаг
С посольства Сирии в Москве сняли флаг - РИА Новости, 08.12.2024
С посольства Сирии в Москве сняли флаг
Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T21:14
2024-12-08T21:52
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент РИА Новости. Сирийского красно-бело-черного флага с двумя звездами на здании посольства нет. При этом на флагштоке нет и используемого оппозицией зелено-бело-черного знамени с тремя звездами. Информационные таблички у входа в посольство Сирийской Арабской Республики в Москве, где на русском и арабском сообщалось о принадлежности дипмиссии этой страны, тоже исчезли.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
С посольства Сирии в Москве сняли флаг

С посольства Сирии в Москве сняли флаг на фоне ухода с поста президента Асада

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкНад зданием посольства Сирии в Москве снят флаг
Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент РИА Новости.
Сирийского красно-бело-черного флага с двумя звездами на здании посольства нет. При этом на флагштоке нет и используемого оппозицией зелено-бело-черного знамени с тремя звездами.
Члены отрядов вооруженной оппозиции в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Вооруженная оппозиция в Сирии наладила каналы связи с российской стороной
Вчера, 18:42
Информационные таблички у входа в посольство Сирийской Арабской Республики в Москве, где на русском и арабском сообщалось о принадлежности дипмиссии этой страны, тоже исчезли.
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
Члены отрядов вооруженной оппозиции возле здания Военного суда в Дамаске, Сирия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
Вчера, 15:18
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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