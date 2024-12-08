https://ria.ru/20241208/flag-1988049269.html

С посольства Сирии в Москве сняли флаг

С посольства Сирии в Москве сняли флаг - РИА Новости, 08.12.2024

С посольства Сирии в Москве сняли флаг

Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T21:14

2024-12-08T21:14

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Флаг Сирийской Арабской Республики, находившийся ранее на посольстве страны в Москве, отсутствует на здании дипмиссии на фоне ухода с поста президента Сирии Башара Асада, передает корреспондент РИА Новости. Сирийского красно-бело-черного флага с двумя звездами на здании посольства нет. При этом на флагштоке нет и используемого оппозицией зелено-бело-черного знамени с тремя звездами. Информационные таблички у входа в посольство Сирийской Арабской Республики в Москве, где на русском и арабском сообщалось о принадлежности дипмиссии этой страны, тоже исчезли.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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