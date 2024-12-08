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Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
01:23 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии
Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T01:23
2024-12-08T01:23
война в сирии
в мире
сирия
хама (мухафаза)
алеппо
евросоюз
оон
воздушно-космические силы россии
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "ЕС внимательно следит за быстро меняющейся, нестабильной ситуацией в Сирии. В условиях эскалации боевых действий между вооруженными группировками по всей стране мы призываем стороны защищать гражданское население и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций. Мы вновь призываем к политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН", - говорится в документе. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html
сирия
хама (мухафаза)
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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, евросоюз, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Алеппо, Евросоюз, ООН, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии

Евросоюз призвал стороны конфликта в Сирии к политическому урегулированию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"ЕС внимательно следит за быстро меняющейся, нестабильной ситуацией в Сирии. В условиях эскалации боевых действий между вооруженными группировками по всей стране мы призываем стороны защищать гражданское население и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций. Мы вновь призываем к политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН", - говорится в документе.
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление
7 декабря, 23:46
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Военнослужащие Сирийской Арабской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Катаре предупредили о возможной гражданской войне в Сирии
7 декабря, 11:36
 
Война в СирииВ миреСирияХама (мухафаза)АлеппоЕвросоюзООНВоздушно-космические силы РоссииОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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