Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии
Евросоюз призвал стороны конфликта в Сирии к политическому урегулированию
Флаг Евросоюза. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.
"ЕС внимательно следит за быстро меняющейся, нестабильной ситуацией в Сирии. В условиях эскалации боевых действий между вооруженными группировками по всей стране мы призываем стороны защищать гражданское население и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций. Мы вновь призываем к политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН", - говорится в документе.
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Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
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