https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html

Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии

Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

Евросоюз призвал к политическому урегулированию в Сирии

Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:23

2024-12-08T01:23

2024-12-08T01:23

война в сирии

в мире

сирия

хама (мухафаза)

алеппо

евросоюз

оон

воздушно-космические силы россии

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БРЮССЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Евросоюз внимательно следит за меняющейся ситуацией в Сирии и призывает стороны конфликта к политическому урегулированию, говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы. "ЕС внимательно следит за быстро меняющейся, нестабильной ситуацией в Сирии. В условиях эскалации боевых действий между вооруженными группировками по всей стране мы призываем стороны защищать гражданское население и обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций. Мы вновь призываем к политическому урегулированию в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза ООН", - говорится в документе. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов. Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ. После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.* Организация признана террористической и запрещена в России

https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html

https://ria.ru/20241207/siriya-1987869485.html

сирия

хама (мухафаза)

алеппо

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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, евросоюз, оон, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024