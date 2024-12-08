Radio NV: кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком
Radio NV: Ермак хотел встретиться с кандидатом в госсекретари, но тот отказался
Андрей Ермак. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Соединенных Штатов Марком Рубио, но тот отказался от встречи, сообщает политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина.
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"Да, с ним (Рубио – ред.) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определенных должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак. Они готовились, изучали (его – ред.)", - сказала Забелина, отвечая на вопрос, в чем логика отказа Рубио от встречи с Ермаком.
По словам обозревателя, советники, в том числе Джей Ди Вэнс, который уже избран вице-президентом, готовили справку на Ермака перед этой встречей. Они подготовили справку для понимания, кто такой Ермак, стоит ли с ним встречаться. Тот в свою очередь себя презентовал как посланник от Владимира Зеленского, чтобы познакомиться.
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"Эти встречи, по моей информации, длились достаточно недолго, потому что у (кандидата на должность советника по вопросам нацбезопасности Майка) Уолца, Вэнса, Келлога просто куча встреч сейчас происходит", - добавила Забелина.
Встреча украинской делегации во главе с Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома состоялась 4 декабря в Вашингтоне. На встрече также присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.