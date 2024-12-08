https://ria.ru/20241208/ermak-1988010905.html

Radio NV: кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком

Radio NV: кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком - РИА Новости, 08.12.2024

Radio NV: кандидат в госсекретари США отказался от встречи с Ермаком

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Соединенных Штатов Марком Рубио, но тот отказался от встречи,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:27

2024-12-08T15:27

2024-12-08T15:31

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в США хотел встретиться с кандидатом в госсекретари Соединенных Штатов Марком Рубио, но тот отказался от встречи, сообщает политический обозреватель Radio NV Юлия Забелина. "Да, с ним (Рубио – ред.) планировалась встреча... я даже сформулирую так: хотели с ним встречи. Ермак вообще хотел поехать в Америку, общаться с окружением Трампа сразу после выборов в США, в первую же неделю, но тогда не удалось сформировать встречи. У определенных должностных лиц были вопросы, кто поедет, почему именно Ермак. Они готовились, изучали (его – ред.)", - сказала Забелина, отвечая на вопрос, в чем логика отказа Рубио от встречи с Ермаком. По словам обозревателя, советники, в том числе Джей Ди Вэнс, который уже избран вице-президентом, готовили справку на Ермака перед этой встречей. Они подготовили справку для понимания, кто такой Ермак, стоит ли с ним встречаться. Тот в свою очередь себя презентовал как посланник от Владимира Зеленского, чтобы познакомиться. "Эти встречи, по моей информации, длились достаточно недолго, потому что у (кандидата на должность советника по вопросам нацбезопасности Майка) Уолца, Вэнса, Келлога просто куча встреч сейчас происходит", - добавила Забелина. Встреча украинской делегации во главе с Ермаком с будущим вице-президентом США Джей-Ди Вэнсом и представителями будущей администрации Белого дома состоялась 4 декабря в Вашингтоне. На встрече также присутствовали будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц и будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог.

https://ria.ru/20241207/tramp-1987942840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, америка, вашингтон (штат), андрей ермак, марко рубио, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024