https://ria.ru/20241208/dtp-1988008573.html

Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23

Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23 - РИА Новости, 08.12.2024

Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23

Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:06

2024-12-08T15:06

2024-12-08T15:07

происшествия

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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. Изначально глава Перми Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших, позднее это число увеличилось до 19, в том числе трое пациентов были госпитализированы. После ДТП прокуратура Мотовилихинского района и СК начали проверки. По версии следствия, столкновение транспортных средств произошло из-за того, что водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди. "На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве. Собеседник уточнил, что в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20241208/dtp-1987985233.html

https://ria.ru/20241207/dtp-1987893764.html

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пермский край

россия

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происшествия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия