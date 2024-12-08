Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23 - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:06 08.12.2024 (обновлено: 15:07 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/dtp-1988008573.html
Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23
Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23 - РИА Новости, 08.12.2024
Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23
Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:06
2024-12-08T15:07
происшествия
пермь
пермский край
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_b418762a24ad315a99ba53490e92f4c6.jpg
ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края. В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. Изначально глава Перми Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших, позднее это число увеличилось до 19, в том числе трое пациентов были госпитализированы. После ДТП прокуратура Мотовилихинского района и СК начали проверки. По версии следствия, столкновение транспортных средств произошло из-за того, что водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди. "На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве. Собеседник уточнил, что в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
https://ria.ru/20241208/dtp-1987985233.html
https://ria.ru/20241207/dtp-1987893764.html
пермь
пермский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114765_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_6860cd8987aa4af44ece2e1d5cf7dfba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь, пермский край, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пермь, Пермский край, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Число пострадавших в ДТП в Перми увеличилось до 23

Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Перми увеличилось до 23 человек, лечение в больнице проходит один человек, сообщили РИА Новости в минздраве Пермского края.
В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. Изначально глава Перми Эдуард Соснин сообщил о семи пострадавших, позднее это число увеличилось до 19, в том числе трое пациентов были госпитализированы.
На месте столкновения двух трамваев в Перми - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми
Вчера, 11:50
После ДТП прокуратура Мотовилихинского района и СК начали проверки. По версии следствия, столкновение транспортных средств произошло из-за того, что водитель одного из трамваев уснул и врезался в другой трамвай, который ехал впереди.
"На сегодняшний день, в результате ДТП с трамваями, за медицинской помощью в общей сложности обратились 23 человека: еще 4 человека обратились в течение дня, они осмотрены медицинскими работниками и отправлены на амбулаторное лечение", - рассказали в министерстве.
Собеседник уточнил, что в больнице продолжает лечение одна пострадавшая, ее состояние оценивается как удовлетворительное.
Место столкновения минивэна с Ладой в Кировской области - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
В Кировской области в ДТП с минивэном и легковушкой погибли три человека
7 декабря, 15:41
 
ПроисшествияПермьПермский крайСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала