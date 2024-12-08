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Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми - РИА Новости, 08.12.2024
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11:50 08.12.2024 (обновлено: 11:58 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/dtp-1987985233.html
Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми
Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми - РИА Новости, 08.12.2024
Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:50
2024-12-08T11:58
происшествия
здоровье - общество
россия
пермь
уральский
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали 23 человека: большинство пациентов отправлены на амбулаторное лечение, одна женщина находится в больнице. "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240330/bastrykin-1936824222.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, пермь, уральский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Пермь, Уральский, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми

© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краюНа месте столкновения двух трамваев в Перми
На месте столкновения двух трамваев в Перми - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : ГУ МВД России по Пермскому краю
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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК.
В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали 23 человека: большинство пациентов отправлены на амбулаторное лечение, одна женщина находится в больнице.
"Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
Бастрыкин поручил завести дело после ДТП с машиной скорой помощи под Пермью
30 марта, 14:25
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияПермьУральскийАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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