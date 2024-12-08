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Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми

Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми - РИА Новости, 08.12.2024

Глава СК поручил возбудить дело после ДТП с трамваями в Перми

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:50

2024-12-08T11:50

2024-12-08T11:58

происшествия

здоровье - общество

россия

пермь

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александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 8 дек - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с двумя трамваями в Перми, сообщает пресс-служба регионального СУСК. В субботу в Перми на пересечении улиц Уральской и Крупской (перед цирком) столкнулись два трамвая. В ДТП пострадали 23 человека: большинство пациентов отправлены на амбулаторное лечение, одна женщина находится в больнице. "Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело и представить доклад", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240330/bastrykin-1936824222.html

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происшествия, здоровье - общество, россия, пермь, уральский, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)