https://ria.ru/20241208/drony-1988013882.html

ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем

ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 08.12.2024

ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем

Дежурные средства российской ПВО уничтожили днем в воскресенье пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем недалеко от берега Крыма,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:47

2024-12-08T15:47

2024-12-08T15:47

специальная военная операция на украине

белгородская область

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днем в воскресенье пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем недалеко от берега Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Восьмого декабря т.г. в период с 14.30 до 14.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что три БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два - над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

белгородская область

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)