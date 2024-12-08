https://ria.ru/20241208/drony-1988013882.html
ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем
ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем - РИА Новости, 08.12.2024
ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем
Дежурные средства российской ПВО уничтожили днем в воскресенье пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем недалеко от берега Крыма,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:47
2024-12-08T15:47
2024-12-08T15:47
специальная военная операция на украине
белгородская область
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили днем в воскресенье пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Черным морем недалеко от берега Крыма, сообщили в Минобороны РФ. "Восьмого декабря т.г. в период с 14.30 до 14.55 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении. В министерстве уточнили, что три БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два - над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова.
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
белгородская область
черное море
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила пять дронов над Белгородской областью и Черным морем
ПВО сбила пять украинских дронов над Белгородской областью и Черным морем