https://ria.ru/20241208/dodik-1988055507.html
Президента Республики Сербской госпитализировали
Президента Республики Сербской госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2024
Президента Республики Сербской госпитализировали
Президент Республики Сербской Милорад Додик попал в больницу, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:25
2024-12-08T22:25
2024-12-08T22:38
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республика сербская
белград (город)
босния и герцеговина
милорад додик
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик попал в больницу, сообщила его пресс-служба.Как говорится в сообщении, Додик "был обследован 8 декабря в Белграде из-за острой боли, после чего его госпитализировали".Ему предстоит перенести операцию на пищеводе и желудке, уточнили в пресс-службе.Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетил Россию для участия в саммите БРИКС в Казани.
https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html
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в мире, республика сербская, белград (город), босния и герцеговина, милорад додик, брикс
В мире, Республика Сербская, Белград (город), Босния и Герцеговина, Милорад Додик, БРИКС
Президента Республики Сербской госпитализировали
Президента Республики Сербской Додика госпитализировали для проведения операции