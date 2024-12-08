https://ria.ru/20241208/dodik-1988055507.html

Президента Республики Сербской госпитализировали

Президента Республики Сербской госпитализировали - РИА Новости, 08.12.2024

Президента Республики Сербской госпитализировали

Президент Республики Сербской Милорад Додик попал в больницу, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:25

2024-12-08T22:25

2024-12-08T22:38

в мире

республика сербская

белград (город)

босния и герцеговина

милорад додик

брикс

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Президент Республики Сербской Милорад Додик попал в больницу, сообщила его пресс-служба.Как говорится в сообщении, Додик "был обследован 8 декабря в Белграде из-за острой боли, после чего его госпитализировали".Ему предстоит перенести операцию на пищеводе и желудке, уточнили в пресс-службе.Ранее президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик посетил Россию для участия в саммите БРИКС в Казани.

https://ria.ru/20240523/pavel-1948018313.html

республика сербская

белград (город)

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в мире, республика сербская, белград (город), босния и герцеговина, милорад додик, брикс