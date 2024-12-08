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В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:51 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/devis-1987999102.html
В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону
В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону - РИА Новости, 08.12.2024
В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону
Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал американцев серьезно отнестись к словам Лаврова в интервью Такеру Карлсону о... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:51
2024-12-08T13:51
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
интервью лаврова такеру карлсону
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал американцев серьезно отнестись к словам Лаврова в интервью Такеру Карлсону о том, что Россия может нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта и будут угрожать безопасности страны."Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. &lt;…&gt; Я видел некоторые комментарии здесь, &lt;…&gt; так было с Такером, &lt;…&gt; они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. &lt;…&gt; Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. &lt;…&gt; Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?", - заявил он.Дэвис отметил, что такое именно такое мышление ставит США в опасное положение.В декабре Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html
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в мире, сша, россия, интервью лаврова такеру карлсону
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Интервью Лаврова Такеру Карлсону
В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону

Дэвис призвал всерьез отнестись к словам Лаврова о возможности удара по США

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дает интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал американцев серьезно отнестись к словам Лаврова в интервью Такеру Карлсону о том, что Россия может нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта и будут угрожать безопасности страны.
"Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. <…> Я видел некоторые комментарии здесь, <…> так было с Такером, <…> они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. <…> Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. <…> Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?", - заявил он.
Дэвис отметил, что такое именно такое мышление ставит США в опасное положение.
В декабре Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью Такеру Карлсону - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
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6 декабря, 08:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияИнтервью Лаврова Такеру Карлсону
 
 
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