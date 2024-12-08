https://ria.ru/20241208/devis-1987999102.html

В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону

В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону - РИА Новости, 08.12.2024

В США забили тревогу из-за высказывания Лаврова в интервью Карлсону

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал американцев серьезно отнестись к словам Лаврова в интервью Такеру Карлсону о... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T13:51

2024-12-08T13:51

2024-12-08T13:51

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

интервью лаврова такеру карлсону

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала призвал американцев серьезно отнестись к словам Лаврова в интервью Такеру Карлсону о том, что Россия может нанести удар в том числе по США, если те продолжат эскалацию конфликта и будут угрожать безопасности страны."Это было одно из самых впечатляющих заявлений, которые он сделал, и которое должен услышать каждый. <…> Я видел некоторые комментарии здесь, <…> так было с Такером, <…> они говорят, что ты, должно быть, оправдываешь Путина или тебе платит Кремль. <…> Послушайте, если наступит ядерная война, всем будет наплевать, кому кто-то платит или не платит. Будут убитые американцы. <…> Это верх глупости и безрассудства хотеть узнать, насколько они серьезны, будут ли они атаковать США. Почему вы вообще хотите это узнать?", - заявил он.Дэвис отметил, что такое именно такое мышление ставит США в опасное положение.В декабре Карлсон опубликовал интервью с Лавровым, в ходе которого они обсудили украинский конфликт, возможное начало переговоров с Киевом и проблемы в отношениях с США.

https://ria.ru/20241206/lavrov-1987650420.html

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в мире, сша, россия, интервью лаврова такеру карлсону